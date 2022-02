Foot féminin: Vasseur déjà viré par Everton, après seulement 10 matchs sur le banc

Nommé en octobre dernier au poste d’entraîneur des féminines d’Everton, Jean-Luc Vasseur est déjà démis de ses fonctions après seulement dix matchs. La formation anglaise est actuellement dixième au classement.

Entraîneur à succès avec l’équipe féminine de l’OL, où il a notamment remporté la Ligue des champions en 2020, Jean-Luc Vasseur n’a pas connu le même sort à Everton. Arrivé en octobre dernier chez les Toffees, le Français n'est resté en poste que le temps de dix matchs.

En championnat, le Français a mené ses troupes à la victoire à une reprise seulement. Avec en prime trois défaites au compteur, laissant ainsi la formation anglaise à la dixième place au classement (sur douze). Le revers 3-0 contre West Ham il y a quelques jours aura été la goutte d’eau de trop pour les dirigeants.

Le communiqué d’Everton

En guise de message d’adieu, Everton a souhaité bonne chance à Vasseur et son staff , les remerciant pour le travail effectué: "Tout le monde à Everton vient à remercier Jean-Luc, Frédéric (Piquionne) et Franck (Plaine) pour leurs services et leur souhaite bonne chance pour l’avenir." Les successeurs à court terme pour le poste au sein du club sont déjà connus: "Chris Roberts et Claire Ditchburn prendront en charge l'équipe à titre intérimaire."