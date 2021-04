D1 féminine: l'OL se sépare de Vasseur

Dauphin du PSG en championnat et éliminé par le club de la capitale en quart de finale de la Ligue des champions, l'OL a annoncé la fin de sa collaboration avec l'entraîneur des féminines, Jean-Luc Vasseur, en poste depuis 2019. Le club rhodanien précise que cela relève d'une "décision commune" et annonce que Sonia Bompastor va prendre sa succession.

Ça bouge à Lyon. Après l'élimination récente en quart de finale de Ligue des champions face au PSG, l'Olympique Lyonnais a publié un communiqué danns lequel il annonce la fin de l'aventure de Jean-Luc Vasseur comme entraîneur de l'équipe féminine.

>> Les infos mercato en direct

En poste depuis 2019, le technicien français vivait une saison délicate avec l'OL, dauphin du PSG en D1 Arkema. Éliminé en quart de finale de Ligue des champions, ce qui n'était plus arrivé pour l'OL depuis la saison 2014/2015, Jean-Luc Vasseur va quitter le navire rhodanien. Dans son communiqué, L'OL précise que les deux parties "ont pris la décision commune de mettre fin à leur collaboration" à compter de ce mardi.

"Après l’élimination de la Women’s Champions League dès les 1/4 de finale ce qui n’était pas arrivé depuis la saison 2014/2015, plusieurs réflexions ont été menées en interne afin de trouver les leviers nécessaires pour permettre à l’équipe de bien terminer une saison disputée dans un contexte compliqué : absences depuis le début de Griedge Mbock et Ada Hegerbeg, blessées de longue durée, absences plus récemment de Sara Gunnarsdottir en congé maternité et de Damaris Egurrola, blessée jusqu’à la fin de la saison, et vague de Covid ayant touché plus de la moitié de l’effectif. A l’issue de ces discussions, l’Olympique Lyonnais et Jean-Luc Vasseur ont pris la décision commune de mettre fin à leur collaboration à compter de ce mardi 27 avril 2021."

Sonia Bompastor va prendre sa succession

Avec le départ de Jean-Luc Vasseur, L'OL a annoncé que la relève allait être assurée par Sonia Bompastor. L'ancienne internationale française a été nommé en qualité d'entraîneur principal jusqu'au 30 juin 2023. Directrice de l’académie féminine lyonnaise depuis 2013, Sonia Bompastor a l'avantage de bien connaître la maison.

Sonia Bompastor © -

"Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont rencontré l’ensemble du groupe professionnel féminin ce mardi matin pour lui notifier cette décision et l’informer de la nomination de Sonia Bompastor en qualité d’entraîneur principal jusqu’au 30 juin 2023. Directrice de l’académie féminine depuis 2013, titulaire du DEF et du formateur, l’ancienne internationale française prend la direction de l’équipe avec laquelle elle a évolué durant 6 saisons, remportant notamment 6 championnats de France, 3 Coupes de France et 2 Champions League dont la 1ère du club en 2011."

L'ancienne joueuse aura comme lourde mission de préparer au mieux ses troupes pour le choc face au PSG le 29 mai prochain en championnat. Une rencontre qui sera déterminante pour l'issue du classement alors que le PSG compte toujours une unité d'avance. Jean-Michel Aulas tiendra cet après-midi une conférence de presse après cette annonce.