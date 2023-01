Football féminin: l'internationale française Julie Debever dans le casting de Koh-Lanta

Julie Debever, présente au Mondial 2019 sous les couleurs de l’équipe de France, fait partie du casting de la prochaine saison de Koh-Lanta.

Les fans de football féminin vont assurément reconnaître un visage s’ils se branchent sur TF1 dans les prochaine semaines. La défenseure internationale Julie Debever, qui avait participé avec l'équipe de France à la Coupe du monde 2019, fait partie du casting de la nouvelle saison de l'émission Koh-Lanta "Le feu sacré".

La joueuse de Fleury (actuel 4e de D1 féminine) a participé au tournage pendant l'intersaison estivale dernière et rêvait depuis pas mal de temps de faire partie de Koh-Lanta. Pendant le Mondial elle avait d'ailleurs fait acte officiel de candidature auprès du présentateur Denis Brogniart.

"Des émotions extraordinaires"

"Après plus de 10 ans, j’ai enfin réussi à te vivre sans ne plus devoir te rêver !! Nous avons vécu ensemble des émotions UP et DOWN mais extraordinaires que je n’oublierai jamais", a commenté la joueuse sur Twitter.

Ce mardi, TF1 a officiellement annoncé la date de lancement de la prochaine saison de son programme d’aventure: le mardi 21 février prochain. En tout, ils seront 10 hommes et 10 femmes à tenter de décrocher le Graal.