Football féminin: la FFF valide la nouvelle organisation des championnats, avec la création d'une D3

L'assemblée générale de la FFF a validé ce samedi la nouvelle pyramide des championnats nationaux féminins. Si la D2 ne comporte qu'une poule, une D3 s'insère devant la Régionale 1.

Le football féminin français va connaître un grand changement lors de la saison 2023-2024. L'assemblée générale de la FFF a validé ce samedi la nouvelle organisation des championnats dans l'Hexagone. Une mesure demandée par de nombreux clubs, notamment celui d'Évreux, qui avait lancé une pétition en 2020 pour la création d'une D3 féminine.

Si aucun changement n'est prévu pour la D1, qui reste à 12 clubs (avec deux descentes), la D2 va connaître un grand changement, et non des moindres. Si le deuxième échelon comporte jusqu'à présent deux poules de 12 équipes, il y aura une poule unique dans deux ans, afin de créer une D3 avec deux poules de 12 équipes.

Douze relégations en D3 la saison prochaine

La saison prochaine s'annonce donc très ardue en D2, puisque les six équipes les moins bien classées dans les deux groupes (soit douze formations) seront reversées dans cette future D3 à l'issue de l'exercice 2022-2023. Le resserrement de la D2 se poursuit, après la réduction du championnat à deux groupes en 2016.

Inversement: douze clubs de Régional 1 seront promus en D3 pour la saison 2023-2024. La nouvelle troisième division sera donc composée de 24 équipes, réparties en deux groupes de douze. Un format qui reprend celui actuellement en vigueur en D2. Cette troisième division sera notamment accessible aux équipes réserves des clubs de D1 et "possédant un centre de formation agréé".

Une fois la saison transitoire passée, il y aura deux montées et descentes de la D1 vers la D2 et de la D2 vers la D3. Pour les équipes de Régionale 1 qui veulent accéder au troisième échelon, il faudra passer par une phase d'accession de deux tours afin de déterminer les six équipes qui seront promues en D3, à l'image de ce qui est actuellement organisé pour passer de la R1 à la D2.

La nouvelle pyramide des championnats féminins français à partir de 2023-2024

D1 Arkéma: 12 équipes (2 montées-descentes)

D2: 12 équipes (2 montées-descentes)

D3: deux poules de 12 équipes (6 descentes en R1)