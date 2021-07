Le jeu vidéo Football Manager va ajouter des équipes féminines

Le football féminin va intégrer le célèbre jeu Football Manager. Désireux de contribuer à l’essor de ce sport, FM s’attaque à un dossier énorme qui demande plusieurs années de travail. Aucune date n’a donc été annoncée pour cette innovation.

"Nous voulons participer au processus et voir le foot féminin jouer sur un pied d'égalité. (…) Nous comptons bien faire tout ce que pourrons pour hisser le foot féminin à la place qu'il mérite. Notre voix compte et nous allons nous en servir pour une juste cause." C’est parce que le foot féminin se développe et qu’il y a désormais une réelle demande que Miles Jacobson, le créateur de Football Manager, a décidé d’introduire des équipes féminines à son jeu. Attention, il ne s’agira pas d’une édition indépendante de la célèbre simulation de management de football mais bien de la possibilité de pouvoir choisir entre une équipe masculine ou une équipe féminine.

Il faudra néanmoins être patient. Très, très patient. Car bâtir une base de données complète demande un travail colossal (il a fallu 28 ans pour établir celle qui est actuellement disponible !). "Cette opération coûtera des millions" et "les retours à court terme seront modestes", note le Britannique, qui croit néanmoins dur comme fer à son projet. Et l’a détaillé sur son site.

Comment gérer les grossesses et les cycles menstruels

Il y a d’abord les caractéristiques des joueuses. "Nous avons par exemple déjà des modèles de joueuses, mais il ne s'agit pour l'instant que de membres du staff (des modèles assez basiques, qui ne requièrent qu'un nombre limité d'animations), indique FM. Nous avons des milliers d'animations en "motion capture" pour nos joueurs, mais quand vous les appliquez à des joueuses... hm... elles se déplacent un peu comme des cow-boys. Les proportions sont différentes, tout comme la structure osseuse... Nous n'avons d'autre choix que de tout reprendre et de créer de nouvelles données."

Football Manager doit aussi effectuer un gros travail sur le système des transferts qui diffère de celui des hommes. Idem pour les règles. Et puis il y a toutes ces questions diverses et variées et pour l’instant sans réponse : "A quel niveau de détail devons-nous commencer ? Il existe de nombreuses études sur l'impact du cycle menstruel sur l'entraînement et les blessures, mais comment les incorporer sans effet majeur sur le gameplay ? Et pour la question de la grossesse ? En cas de grossesse dans l'équipe ou le staff, faut-il des modèles 3D pour chaque étape ?" Avec la traduction en plus de 19 langues, le projet est tout simplement pharaonique. C’est pour cette raison que FM n’avance pas de date, pour l’instant, en vue d’une première édition avec le foot féminin.