France-Maroc: Peyraud-Magnin, la gardienne des Bleus, a pris un coach mental pour se canaliser

L’équipe de France va affronter le Maroc en 8es de finale de la Coupe du monde féminine 2023, ce mardi en Australie (13h). Un match que Pauline Peyraud-Magnin aborde dans un nouvel état d’esprit. La gardienne des Bleues travaille depuis peu avec un coach mental, qui l’aide à gérer ses émotions.

Il va y avoir de la tension, du bonheur, de la détresse et une grosse vague d’émotions sur la pelouse de l’Hindmarsh Stadium. L’équipe de France s’apprête à affronter le Maroc en 8es de finale de la Coupe du monde féminine 2023, ce mardi à Adelaïde (13h). Au sud de l’Australie, les joueuses d’Hervé Renard vont livrer un duel inédit face aux Lionnes de l’Atlas de Reynald Pedros. Contre une sélection composée de nombreuses binationales, dont sept sont nées dans l’Hexagone. Un moment forcément particulier pour les Bleues. A commencer par leur gardienne Pauline Peyraud-Magnin.

Pour appréhender ce rendez-vous historique, la portière de la Juventus a bossé avec son coach mental, comme elle en a désormais l’habitude. "C’est très récent. Je travaille une fois par semaine avec lui, toutes les semaines, avec beaucoup de messages, d’appels, explique-t-elle dans L’Équipe. Quand je parle de bienveillance, c’est vraiment le mot qui ressort. Ça m’a fait évoluer. J’étais toujours en colère… Pourquoi? Je ne sais pas. Il y avait beaucoup de colère en moi ces derniers mois. Il a réussi un peu à adoucir la chose et me faire comprendre qu’il ne faut pas voir le futur car c’est quelque chose d’anxiogène. Il m’a aidée à comprendre qu’il fallait mieux voir le présent, vivre au jour le jour. Je me sens mieux maintenant."

"J'arrive à tourner la page pendant le match"

Touchée par un deuil l’an passé, avant l’Euro 2022, Peyraud-Magnin a su retrouver la lumière. Petit à petit. Aujourd’hui, elle se laisse moins envahir par la pression et parvient à rester pleinement concentrée en cours de match, même quand elle commet une erreur. "Avant, pendant le match, si je fais quelque chose de mauvais, cela pouvait avoir un impact sur mon jeu, reconnaît la joueuse de 31 ans. Aujourd’hui, j’arrive à tourner la page pendant le match, mais, après, il faut que je revienne dessus."

Un travail essentiel pour la native de Lyon, formée à l’OL et passée par l’OM, Arsenal ou l’Atlético de Madrid et qui pourrait avoir son importance dans la compétition, notamment en cas de tirs au but.