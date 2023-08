Coupe du monde féminine: quand Reynald Pedros coachait les Bleues de l'OL

Entraîneur de l'Olympique Lyonnais féminin entre 2017 et 2019, Reynald Pedros, aujourd'hui sélectionneur du Maroc, a rendez-vous ce mardi avec une équipe de France qu'il connaît bien. Deux fois vainqueur de la Ligue des champions avec Wendie Renard et Eugénie Le Sommer, il compte se servir de son passage à Lyon pour aider ses Lionnes de l'Atlas.

"Le football est surprenant." Deux fois vainqueur de la Ligue des champions féminine avec l'OL de Wendie Renard et Eugénie Le Sommer, Reynald Pedros retrouve les Lyonnaises comme sélectionneur du Maroc, ce mardi en huitième du Mondial. Passé par les rangs rhodaniens entre 2017 et 2019, il dirige un projet marocain ambitieux depuis novembre 2020.

"Ils connaissent nos forces et nos faiblesses grâce à lui"

"Je connais parfaitement cette équipe de France, ça peut être un avantage et un inconvénient. Un avantage parce que on pourra distiller quelques infos, un inconvénient si on en fait trop. Il faut revenir à l'essentiel, comme face à la Corée du Sud et à la Colombie", a-t-il expliqué à InfoSport+ avant ce duel historique en huitièmes de finale face à la France mardi.

"On doit se concentrer sur nous. Il y a des joueuses de l'équipe de France que je connais, je sais comment elles fonctionnent mais si on s'attarde trop sur une joueuse, je ne veux pas que mes joueuses soient perturbées par ça." "Ils connaissent nos forces et nos faiblesses grâce à lui", reconnaît David Ducci, adjoint d'Hervé Renard lui aussi passé par le Maroc à la direction technique nationale en charge du football féminin.

Six joueuses passées sous ses ordres à l'OL

L'ancien milieu de terrain de Nantes avait été nommé entraîneur de l'OL féminin en 2017, lui qui n'avait auparavant aucune expérience d'entraîneur chez les féminines, et un maigre CV d'entraîneur de Saint-Pryvé-Saint-Hilaire en 5e division masculine (CFA 2). Pendant ce temps, Hervé Renard lui était aux commandes des Lions de l'Atlas, réussissant entre autres à propulser la sélection masculine marocaine en quarts de la CAN.

A l'actif de Pedros avec Lyon, deux Ligue des champions (2018, 2019), deux titres en D1 française les mêmes années, la Coupe de France 2019... Mais un échec en Coupe en 2018 face au Paris SG de Marie-Antoinette Katoto (1-0). En deux ans, il aura entraîné Pauline Peyraud-Magnin, Selma Bacha, Kenza Dali, Le Sommer, Wendie Renard et Amel Majri, six joueuses de l'effectif de l'équipe de France en Australie.

"Il connait très bien l'équipe de France"

"Ça va être des retrouvailles, un moment spécial c'est sûr, s'est émue Eugénie Le Sommer, toujours attaquante de l'Olympique lyonnais aujourd'hui. Le football est surprenant. Si on m'avait dit quand il est parti de Lyon qu'on se retrouverait en huitième de finale de Mondial, surtout avec le Maroc, je ne l'aurais pas cru. Il connait très bien l'équipe de France, les joueuses lyonnaises qu'il a eues et celles qu'il a affrontées."

La buteuse de 34 ans se souvient d'un coach qui "aime la vie", qui "transmet de bonnes ondes". "Il a réussi à faire de grandes choses avec nous, il a gagné des titres, ce n'est pas négligeable", explique la vice-capitaine des Bleues.

"J'ai eu quelques Lyonnaises par messages"

Son départ de l'OL en 2019, avait pourtant fait couler de l'encre, certains médias assurant que plusieurs cadres du vestiaire étaient favorables à ce divorce et relatant une fin de saison 2018-19, où Lyon remporte la Ligue des champions, en quasi auto-gestion. Reynald Pedros s'en est toujours défendu, assurant n'avoir pas voulu "faire l'année de trop". Le club français, lui, avait dit vouloir "impulser une nouvelle dynamique" avec "des méthodes et une approche différentes" pour "continuer à progresser".

Il avait ensuite été contacté par la fédération marocaine, dans le cadre d'un vaste plan de développement pour le football féminin local. "Au mois de novembre 2020, on m'a contacté en me disant: "on cherche un entraîneur qui a gagné la LDC pour les féminines, on aimerait te rencontrer, est-ce que ça t'intéresse?", raconte-t-il dans une interview pour Canal+. Depuis devenu sélectionneur et directeur sportif des Lionnes de l'Atlas, il a permis au Maroc de se qualifier en Coupe du monde pour la première fois, après un parcours historique dans un CAN 2022 à domicile, jusqu'en finale.

"J'ai eu quelques Lyonnaises par messages, elles m'ont dit: 'A mardi!' J'ai même eu les félicitations du président Aulas. Il m'avait déjà envoyé un message avant la Coupe du monde. Cette fois-ci il m'a dit: 'Je vous félicite pour cette qualification, on se voit en 8es, c'est fantastique!'" raconte le natif d'Orléans qui va vivre un "match particulier", mais assure avoir "le coeur marocain".