Insultes racistes: "Arrêtez de faire les aveugles", le cri du coeur de la Rémoise Magou Doucouré

La joueuse du Stade de Reims et des équipes de France de jeunes, Magou Doucouré, a été victime dimanche d'insultes racistes à Lens en Coupe de France. Ce lundi, elle a publié sur les réseaux sociaux une lettre dans laquelle elle exprime sa colère et son désarroi.

Le fléau du racisme n'épargne - évidemment - pas le monde du football féminin. Dimanche, le match de Coupe de France Lens-Reims (1-3) a ainsi été perturbé par des incidents, et notamment par des injures racistes lancées par un supporter lensois envers la Rémoise Magou Doucouré.

Ce lundi, la joueuse de 21 ans a réagi en publiant sur les réseaux sociaux une lettre dans laquelle elle exprime sa colère et son désarroi.

"Je ne suis pas et ne serai jamais en-dessous d’un être humain"

"Les discriminations éprouvées à tort ou à raison, sont celles qui suscitent l’un des plus vifs sentiments d’injustice, écrit-elle d'abord. En 21 ans d’existence, je me demande vraiment si les choses changeront ici-bas? Mais tant que je serai en vie, je me battrai corps et âme pour cette cause qui me tient tant à cœur depuis de nombreuses années maintenant."

Et la joueuse de l'équipe de France U23 d'hausser le ton: "Toutes les personnes qui me connaissent savent que je ne m’exprime pas beaucoup et que lorsque je le fais, c’est avec beaucoup de sagesse. Mais dites-moi, combien de temps vais-je devoir me justifier de ma couleur de peau? (...) Je ne suis pas et ne serai jamais en-dessous d’un être humain, encore moins si le seul critère qui nous sépare est seulement le fait que notre peau ait été plus ou moins léchée par le soleil."

Aussi, Magou Doucouré en appelle aux instances footballistiques et aux autorités. "Arrêtez de faire les aveugles s’il vous plait, agissez réellement! Ne faites plus semblant, il y en a assez, déplore-t-elle." Avant de conclure: "Je ne souhaite ça à personne, sincèrement parce que c’est insoutenable ce sentiment d’injustice. Aujourd'hui j'ai mal, demain tout ira mieux."