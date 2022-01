Coupe de France (F): Lens condamne des insultes racistes à l'encontre de la capitaine de Reims

Le 16e de finale de Coupe de France féminine disputé ce dimanche entre Reims et le RC Lens (3-1) a été perturbé par des insultes racistes, prononcées par un fan lensois à l'encontre de Magou Doucouré, capitaine rémoise pour la partie. Le club sang et or condamne le comportement de ce supporter, qui se retrouve interdit de toute manifestation du RCL, qui va également porter plainte.

La fête a été gâchée. Si l'équipe féminine du RC Lens s'est inclinée ce dimanche (3-1) face à Reims, dans une affiche comptant pour les 16es de finale de Coupe de France, des incidents ont perturbé le match. Capitaine du club rémois, Magou Doucouré a été victime d'insultes racistes au cours de la partie selon La Voix du Nord.

L'information a été confirmée par le club ce dimanche soir, à travers un communiqué. "Avec consternation et une profonde indignation, le Racing Club de Lens a pris connaissance du comportement innommable de l'un des spectateurs lors de la rencontre de Coupe de France féminine opposant le Racing au Stade de Reims, indique le RCL. Le club condamne avec une extrême fermeté les propos à caractère raciste tenus par l'individu qui a d'ores et déjà fait l'objet d'une identification. Celui-ci n'a aucunement sa place dans un stade et encore moins la légitimité à se prétendre sympathisant du Racing tant les valeurs artésiennes sont radicalement opposées à ces agissements nauséabonds."

Une plainte sera déposée ce lundi par le RC Lens

Selon plusieurs témoins, Magou Doucouré a été prise pour cible tout au long de la rencontre par un fan se revendiquant supporter du RC Lens. La tension était visible en fin de match, où Doucouré s'est rendue en tribune pour s'expliquer avec le supporter incriminé. "Le club annonce qu'une plainte sera déposée dès ce lundi matin et l'accès à toute manifestation du club interdit à cette personne. Le Racing Club de Lens apporte également son plus sincère soutien à Magou Doucouré, commente le club sang et or. Une joueuse de football qui doit être considérée sans équivoque comme une victime dans cet incident inacceptable."

Sixième de première division, Reims s'est qualifié (3-1) dans les dernières minutes pour le tour suivant, faisant respecter la logique sportive face à une équipe de deuxième division. La rencontre n'a néanmoins pas été interrompue malgré les insultes à l'encontre de Magou Doucouré.