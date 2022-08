Justin Bieber et Lebron James s'enflamment sur un but d'Eugénie Le Sommer

Lebron James et Justin Bieber se sont enflammés pour un but d'Eugenie Le Sommer qu'elle avait marqué il y a un an en ligue américaine, lors de son prêt à OL Reign. Les deux stars ont partagé ce golazo sur leurs réseaux sociaux, avec un commentaire élogieux.

C'est un but qui avait fait le tour des réseaux sociaux il y a un an, lorsqu'Eugénie Le Sommer signait son tout premier but en WSL, ligue américaine de football féminin, pour son arrivée à OL Reign, franchise olympienne outre-Atlantique. Des images qui se sont retrouvées cette fois-ci dans les stories de Lebron James et Justin Bieber, qui complimentent le but. Et la Française ne reste pas insensible.

De belles réactions de Lebron James et Justin Bieber

L'enchaînement de trois dribbles à l'entrée de la surface, avec un petit pont, avant une frappe limpide, a en effet ravi les deux stars américaines, qui commentent à leur manière ce golazo. Un but inscrit face au Racing Louisville le 1er août 2021, alors qu'Eugénie Le Sommer rejoignait tout juste les Etats-Unis pour un prêt d'une saison à OL Reign.

Et sur sa story, Lebron James s'extasie. "Un jeu de pieds incroyable!" commente la star des Lakers en repostant une vidéo de l'action. Il est vite suivi par Justin Bieber, qui partage à son tour les images du but de la Français, y ajoutant: "Absolument sale!" Peu habituées à relayer du contenu footballistique, ces stories sont vus comme une belle surprise par la principale intéressée, qui a réagi.

"Vraiment un honneur"

"Si on m’avait dit un jour que Lebron James et Justin Bieber partageraient l’un de mes buts", écrit-elle avec des emojis rêveurs. "Vraiment un honneur", conclue-t-elle en anglais l'internationale tricolore.