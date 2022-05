Euro 2022: Diacre donne les raisons des absences de Le Sommer, Henry et Hamraoui

Après l'annonce de la liste des 23 joueuses qui disputeront l'Euro 2022 en Angleterre (6-31 juillet), Corinne Diacre a justifié les absences d'Eugénie Le Sommer, Amandine Henry et Kheira Hamraoui.

Leurs absences étaient attendues, mais la non-participation d'Amandine Henry, Kheira Hamraoui et Eugénie Le Sommer pour l'Euro 2022 en Angleterre (6-31 juillet) continue de faire parler. Après l'annonce des 23 joueuses qui rejoindront l'équipe de France féminine, Corinne Diacre a justifié ses choix, à commencer par l'absence de Hamraoui. Convoquée en février pour le Tournoi de France, quelques mois après son agression, la Parisienne manquera donc une nouvelle compétition avec la sélection après le Mondial 2019.

La sélectionneure a utilisé le volet sportif pour justifier sa décision: "C'est surtout le fait qu'elle ne joue pas depuis plusieurs semaines. En terme de performance, c'est difficile pour nous de l'observer, c'est cela qui a fait pencher dans la balance le choix de ne pas la sélectionner."

>> Revivez l'annonce de la liste de Corinne Diacre

Un effectif "à régénérer"

Autres absences remarquées: celles d'Amandine Henry (32 ans) et Eugénie Le Sommer. La première, capitaine lors de la Coupe du monde il y a trois ans, paie sa sortie médiatique en 2020, malgré de bonnes performances sur le terrain avec l'Olympique lyonnais, avec qui elle vient de remporter la Ligue des champions et le championnat de France. Corinne Diacre a rappelé que son groupe ne manquait pas d'expérience: "C'est une question qu'on s'est posée, mais de l'expérience, on en a avec d'autres joueuses. Il fallait aussi régénérer l'effectif et on a trouvé un équilibre. On a pas voulu changer ça par rapport aux filles qui avaient fait les efforts, sur le terrain et dans la vie de groupe."

Concernant la non-convocation de la meilleure buteuse de l'histoire des Bleues (86 buts), Eugénie Le Sommer est victime de la vive concurrence en attaque à l'OL. La sélectionneure a préféré "le profil différent" d'Ouleymata Sarr, la joueuse du Paris FC, qualifiée pour la prochaine Ligue des champions. "Les deux joueuses ont des profils athlétiques complètement différents. Ouleymata est capable de prendre la profondeur, de suppléer au poste d'attaquante axiale. C'est ce qui l'a mis dans une balance favorable pour cette liste", a affirmé Corinne Diacre.

Après deux matchs amicaux contre le Cameroun (25 juin) à Beauvais et le Vietnam (1er juillet) à Orléans, les Bleues débuteront la compétition le 10 juillet contre l'Italie, avant d'enchaîner face à la Belgique (14 juillet) et l'Islande (le 18). L'équipe de France reste sur trois échecs consécutifs en quart de finale de la compétition (2009, 2013, 2017). L'objectif est clair: "la finale le 31 juillet à Wembley."