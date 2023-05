L'OL annonce la vente de sa section féminine à l'Américaine Michele Kang, une autre page se tourne

L'OL féminin va passer sous la coupe de la femme d'affaires américaine Michele Kang, au terme d'un accord prévoyant de l'intégrer dans une structure multi-clubs de football féminin dont elle sera actionnaire majoritaire et présidente, a-t-il été annoncé ce mardi dans un communiqué conjoint.

L'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais va officiellement passer sous pavillon américain. OL Groupe de John Textor ont annoncé ce mardi avoir trouvé un "accord" avec la femme d'affaires américaine Michele Kang, qui deviendra très bientôt actionnaire d'une nouvelle "structure mondiale de football féminin" qui va inclure l'équipe lyonnaise.

Michele Kang, déjà propriétaire dans le championnat américain du Washington Spirit, qui rejoint aussi le projet, précise auprès de L'Équipe qu'elle va être actionnaire à 52%. Elle exercera la fonction de présidente-directrice générale et fera son entrée dans le conseil d'administration d'OL Groupe.

"Chaque club conservera sa propre identité établie"

Bien que cette nouvelle entité soit décrite comme "indépendante" en ce qui concerne sa gestion, l'équipe féminine de l'OL continuera d'utiliser le Groupama Stadium, le centre d'entraînement et le centre de formation. "Chaque club conservera sa propre identité établie, dans le respect de son héritage et de sa communauté de supporters", assure l'OL.

D'importants investissements sont également promis, notamment pour "la technologie de la performance, l'analyse de données, le recrutement mondial et le développement du personnel sportif". Et à terme, "la nouvelle organisation a pour objectif d’acquérir des clubs supplémentaires dans d'autres pays en Europe, en Amérique du Sud et en Asie", selon ce même communiqué.

La finalisation de cette opération financière est espérée pour fin juin 2023. L'accord nécessite entre autres que l'OL Reign, franchise américaine acquise en 2020 par OL Groupe, soit revendue.

En outre, comme attendu, OL Groupe annonce le lancement de l'offre publique d'achat (OPA) sur le solde de ses titres.

L'OL féminin, tout juste vainqueur de sa 10e Coupe de France, a remporté 15 fois le championnat de France et 8 fois la Ligue des champions.