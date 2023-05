OL-PSG: les Lyonnaises remportent leur 10e Coupe de France, le 35e trophée de l'ère Aulas

Le Classique du football féminin français a été remporté par l'OL ce samedi face aux Parisiennes à Orléans (2-1). Les joueuses de Sonia Bompastor remportent leur 10e Coupe de France, sous les yeux de Jean-Michel Aulas.

L'OL remet la main sur la Coupe de France. Après la victoire du PSG la saison dernière et l'annulation de la finale en 2021 en raison de la crise sanitaire, les Fenottes ont remporté ce samedi la 10e Coupe de France de leur histoire en s'imposant face à leurs meilleures ennemies au stade de la Source d'Orléans (2-1). Sous les yeux de Michèle Kang, la future patronne de la section féminine, et d'un Jean-Michel Aulas très ému, les joueuses de Sonia Bompastor prennent un ascendant psychologique avant la finale du championnat, le 21 mai prochain au Parc des Princes.

L'attaque parisienne à la peine, Hegerberg plante un doublé

Pénalisées par les absences de Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto - out jusqu'à la fin de la saison - les Parisiennes ont très mal entamé la finale et ont subi la loi d'Ada Hegerberg, auteure d'un doublé (13e, 23e) sur deux frappes à ras de terre. Une entame catastrophique du PSG qui a poussé Gérard Prêcheur à effectuer un changement tactique dès la demi-heure avec la sortie d'Amalie Vangsgaard.

Un réajustement suivi d'un cadeau offert par les Lyonnaises, pourtant maîtresses de leur sujet. Sur un ballon aérien anodin, Selma Bacha a accroché Ashley Lawrence dans la surface et Ramona Bachmann a réduit l'écart (36e) avant la pause.

Malgré un seul but de retard et plusieurs changements (Martens, Traoré), les tenantes du titre n'ont pas été en mesure d'inquiéter la défense de l'OL, malgré une grosse domination dans les dernières minutes. Globalement, la seconde période des deux équipes a été moins animée que la première, ce qui a servi les intérêts des Fenottes, réduites à dix dans les dernières minutes après l'exclusion de Damaris Egurrola.

Battues en championnat lors du match aller à domicile, les Fenottes prennent leur revanche pour s'offrir leur 10e Coupe de France, le 35e trophée de la section féminine. Les deux équipes ne vont pas se quitter bien longtemps puisque le dernier Classique de la saison aura lieu dimanche 21 mai au Parc des Princes. Une dernière finale pour décider du futur champion de France. A deux journées de la fin, l'OL compte trois points d'avance sur leurs rivales.