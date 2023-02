La liste élargie des Bleues avec le grand retour de Hamraoui pour le Tournoi de France

Corinne Diacre a dévoilé ce mercredi la liste des joueuses de l'équipe de France retenues pour disputer le Tournoi de France. Dans ce groupe élargi, figure notamment Kheira Hamraoui.

Kheira Hamraoui fait son grand retour dans la liste de l'équipe de France pour disputer le Tournoi de France, à Laval et Angers du 13 au 21 février. La milieu de terrain parisienne est rappelée plus d'un an après sa dernière sélection, 15 mois après l'agression dont elle a été victime.

"Elle a du temps de jeu en 2022. Ce tournoi va me permettre de faire une revue d'effectif", a justifié la sélectionneure des Bleues Corinne Diacre en conférence de presse. Interrogée sur une éventuelle peur concernant la réintégration de la joueuse du PSG au sein du groupe France, Corinne Diacre répond cash: "Peur moi, jamais. On fait du football, elle est performante au PSG."

"On ne va pas faire un cas Hamraoui"

"Je vais voir ce qu'elle va faire avec nous. Je souhaite voir quel impact athlétique elle peut nous apporter, a justifié la coach de l'équipe de France. Elle eu un peu moins de temps de jeu sur ce début de saison avec le PSG mais Paris va avoir des échéances importantes rapidement. Le club va avoir besoin de tout son effectif. C'est l'occasion pour Kheira de nous montrer son envie et je sais que son envie est très importante de rejoindre le groupe France. C'est un élément parmi l'équipe, on ne va pas faire un cas Hamraoui. Elle a envie d'avancer, nous aussi. On va laisser au passé ce qu'il s'est passé, se tourner vers l'avenir et se concentrer sur le terrain."

Le groupe des Bleues

Chavas, Heil, Peyraud-Magnin, Picaud ; E.Cascarino, Cissoko, Lakrar, Perisset, Renard, Thibaud, Torrent ; Asseyi, Bilbault, Dali, Geyoro, Hamraoui, Palis, Toletti ; Baltimore, Bussy, D.Cascarino, Diani, Feller, Mateo, Sarr, Thomas.

Plus d'informations à venir. Suivez notre direct.