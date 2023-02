PSG: "Kheira Hamraoui doit apporter beaucoup plus", juge son coach, Gérard Prêcheur

L’entraîneur du PSG, Gérard Précheur, n’est pas pleinement satisfait par les performances de sa milieu de terrain, Kheira Hamraoui.

Si l’équipe féminine du PSG s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France samedi dernier à Dijon, la nette victoire des Parisiennes (3-0) n’a pas totalement convaincu Gérard Prêcheur. Déçu par certaines de ses joueuses, l’entraîneur du PSG n’a pas ménagé Kheira Hamraoui ce jeudi.

Interrogé dans un premier temps sur l’hypothèse d’un retour en équipe France alors que Corinne Diacre annoncera sa liste pour le Tournoi de France dans moins d'une semaine, le technicien n’a pas souhaité se prononcer à la place de la sélectionneure. "C’est à elle d’évaluer son potentiel et l’apport que Kheira peut représenter pour cette sélection. C’est elle qui peut le faire, pas moi."

"La prestation de Dijon n’est pas satisfaisante"

Au sujet de ses performances avec Paris, Gérard Prêcheur a en revanche été plus bavard : "On a un effectif à gérer. Il y a la notion de performance, d’équilibre dans l'équipe. Pour ne pas faire de la langue de bois, je pense que Kheira Hamraoui doit apporter beaucoup plus à l’équipe. Aujourd’hui, elle n’est pas prête physiquement. La prestation de Dijon n’est pas satisfaisante."

Pour ne pas accabler davantage celle qui a été de longs mois dans la tourmente après l’agression dont elle a été victime au mois de novembre 2021, Gérard Prêcheur rappelle que sa milieu de terrain internationale (39 sélections) a une blessure au mollet. Il ajoute qu’à Dijon, Hamraoui n’a pas été la seule joueuse cadre à être décevante. "Elles n’ont pas été présentes comme je l’espérais, surtout en première mi-temps. Si le coach ne peut pas s’appuyer sur ses joueuses cadres, c’est compliqué", regrette le coach parisien. Prochain rendez-vous pour le PSG, dimanche face au Havre, lors de la 14eme journée de D1.