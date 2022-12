Foot féminin: Ollé-Nicolle estime avoir été "instrumentalisé" au PSG dans l'affaire Hamraoui

L'ancien entraîneur du PSG féminin Didier Ollé-Nicolle a dénoncé, dans un entretien pour Canal+, les pressions dont il aurait été victime pour ne plus faire jouer Kheira Hamraoui après l'agression de sa joueuse, survenue en novembre 2021.

En marge du choc de la 11e journée de D1 Arkema entre le PSG et l’OL, Canal+ a diffusé dimanche soir un entretien réalisé avec l’ex-entraîneur du club de la capitale Didier Ollé-Nicolle. L’occasion pour lui de revenir sur une dernière année très agitée - "très très éprouvante" - polluée entre autres par l’agression de Kheira Hamraoui, et la mise en examen de sa coéquipière Aminata Diallo dans cette affaire retentissante. Plusieurs mois après son départ, Didier Ollé-Nicolle continue de penser qu’il a été "instrumentalisé", et tout ça dans le but "de me faire sauter".

"À un moment donné, on m’a fait comprendre qu’il ne fallait plus que je fasse jouer Kheira (Hamraoui) et j’ai continué à faire jouer Kheira Hamraoui, a-t-il dénoncé sur Canal+. Si j’ai continué à la faire jouer, c’est parce que j’estimais que c’était normal, qu’elle le méritait, et je sais qui m’a demandé de ne plus la faire jouer. Cela aurait été plus simple si je n’avais pas fait jouer Kheira, ça aurait arrangé beaucoup de gens. Au mois de septembre quand la vérité a éclaté, ils ont été obligés de la réintégrer, ils ne pouvaient plus faire autrement."

Ollé-Nicolle a failli jeter l'éponge

L’ancien entraîneur du PSG estime qu’il n’aurait jamais pu faire jouer Hamraoui et Diallo ensemble en compétition, l’inimitié était devenue trop importante pour espérer un rapprochement.

"Je pense que c’était impossible, le fil était coupé, l’une ressentait beaucoup trop de haine vis-à-vis de l’autre, je pense qu’à terme cela aurait été impossible de les faire jouer ensemble", a-t-il expliqué. Didier Ollé-Nicolle a même envisagé de tout arrêter tellement le contexte était devenu nauséabond. Cela lui est arrivé une fois, lorsqu’une bagarre a éclaté entre Hamraoui d’un côté, Katoto et Diani de l’autre.

"Ce n’est pas arrivé par hasard, après tout ce qu’il s’était passé dans les semaines précédentes, mais là, c’était le pompon." Aminata Diallo est soupçonnée d’être la commanditaire de l’agression survenue en novembre 2021 ayant visé sa coéquipière Kheira Hamraoui. Poursuivie pour violences aggravées et association de malfaiteurs, la joueuse de 27 ans nie toute implication dans cette affaire sordide.