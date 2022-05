Barça-OL: le but exceptionnel d'Amandine Henry pour lancer la finale de la Ligue des champions

Opposé au Barça en finale de la Ligue des champions féminine, l'Olympique Lyonnais a rapidement pris les devants grâce à une frappe limpide d'Amandine Henry.

La finale de la Ligue des champions féminine n'a pas mis longtemps à se décanter, ce samedi. À l'Allianz Stadium de Turin, l'OL n'a mis que cinq minutes à ouvrir le score face au FC Barcelone, tenante du titre. Sur l'action, l'internationale française a tout fait toute seule. D'abord en récupérant le ballon dans les pieds d'Alexia Putellas, Ballon d'or 2021, aux 35 mètres, avant de repiquer dans l'axe et d'armer une lourde frappe qui termine dans le petit filet de Sandra Paños, la gardienne barcelonnaise.

Un message pour Corinne Diacre ?

La milieue de terrain française inscrit son 3e but en 11 matchs de Ligue des champions cette saison. Une frappe qui ressemble fortement à une réalisation inscrite lors de la Coupe du monde 2019, à l'occasion du match d'ouverture face à la Corée du Sud (4-0). Son avant-dernier but chez les Bleues, puisque depuis le 1er décembre 2020 contre le Kazakhstan, elle n'a plus porté le maillot de l'équipe de France en raison d'un conflit avec Corinne Diacre.