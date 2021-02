Ligue des champions féminine en direct: le tirage au sort des huitièmes pour l'OL et le PSG

Au total, seize équipes sont encore engagées à ce stade de la compétition. Pour procéder au tirage, l'UEFA a séparer les clubs qualifiés en deux groupes, les têtes de série et les non-têtes de série. Sans surprise, l'OL et le PSG font partie des favoris de la compétition et se retrouvent pami les têtes de série.

Têtes de série: Wolfsburg (GER), Barcelone (ESP), Bayern Munich (GER), Rosengard (SWE), Lyon (FRA), Paris Saint-Germain (FRA), Manchester City (ENG), Chelsea (ENG).

Non-têtes de série:

Fortuna Hjorring (DEN), LSK Kvinner (NOR), BIIK-Kazygurt (KAZ), St. Polten (AUT), Atlético de Madrid (ESP), Brondby (DEN), Sparta Prague (CZE), Fiorentina (ITA).