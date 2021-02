Ligue des champions féminine: l'OL et le PSG vont connaître leur adversaire en 8es

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions féminine aura lieu ce mardi à midi. L'OL et le PSG, les deux clubs français engagés, sont têtes de série.

L'OL et le PSG vont être fixés sur leur sort. Les Parisiennes et les Lyonnaises connaîtront ce mardi à midi leur adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions féminine. Un tirage séparé déterminera le club qui jouera le match aller à domicile - et donc le retour à l'extérieur.

Lyon et Paris sont têtes de séries en compagnie de Wolfsburg, de Barcelone, du Bayern Munich, de Manchester City, de Chelsea et des Suédoises de Rosengard. Pour rappel, l'OL est le tenant du titre de la compétition.

L'OL en clair sur RMC Story

Parmi les adversaires potentiels des Lyonnaises et des Parisiennes : l'Atletico de Madrid, les Danoises du Fortuna Hjorring et de Brondby, les Norvégiennes de Lillestrom, les Tchèques du Sparta Prague, les Bélarusses du BIIK Kazygurt, les Autrichiennes de St. Pölten ou les Italiennes de la Fiorentina.

Les matchs aller se dérouleront les 3 ou 4 mars et les matchs retour le 10 ou le 11 mars prochain. Les deux rencontres des Lyonnaises seront diffusées en direct et en clair sur RMC Story.