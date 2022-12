Ligue des champions féminine: l'OL neutralisé par la Juventus mais qualifié pour les quarts

L'OL, tenant du titre de la Ligue des champions féminine, s'est qualifié pour les quarts de finale de la compétition, après un 0-0 d'un ennui total contre la Juventus.

L'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions féminine, malgré son match nul contre la Juventus Turin (0-0) mercredi au Groupama stadium en match de la 6e et dernière journée du groupe C.

L'OL termine 2e et se qualifie pour les quarts de finale. La Juve se classe 3e d'une poule dominée par Arsenal.

Le premier match de l'ère Textor

L'histoire retiendra que le premier match de l'ère John Textor, le multimillionnaire américain qui a pris officiellement lundi le contrôle de l'Olympique lyonnais avec sa holding multi-clubs Eagle Football, se termine sur une note positive, à défaut d'une victoire. "Je pense que ce rachat va permettre à l'OL d'être de nouveau au plus haut niveau, d'être compétitif dans le football masculin mais aussi féminin. Cela va insuffler une nouvelle dynamique pour nous permettre de continuer à avoir des ambitions", avait notamment confié l'entraîneure Sonia Bompastor, mardi en conférence de presse.



Car pour les Lyonnaises, qui ont très mal débuté la compétition avec une déroute à domicile contre Arsenal (5-1) et un nul à Turin contre la Juve (1-1) avant de se relancer avec trois victoires consécutives, il ne fallait surtout pas perdre pour conserver la deuxième place et deux points d'avance sur leur adversaire italien.

Inoffensives

Mais jamais l'OL n'a réussi à se libérer totalement de l'enjeu, avec probablement la crainte de vivre de nouveau le même scénario cruel que face au Paris Saint-Germain, vainqueur (1-0) en toute fin de partie à la suite d'un corner le 11 décembre, dans le choc du championnat de France dont Lyon a perdu la tête du classement à cette occasion. Ainsi, la rencontre, entre deux formations inoffensives, a été d'un ennui terrible, avec très peu d'occasions.

La Juventus, un adversaire qui donne traditionnellement du fil à retordre aux championnes de France, n'a jamais été capable de mettre en danger la gardienne de l'OL, Christiane Endler. Lyon, de son côté, a toutefois obtenu deux très belles occasions, sans pouvoir les convertir.

Une reprise de la tête d'Eugénie Le Sommer à la réception d'un centre délivré de l'aile droite par Alice Sombath a été détourné par la gardienne internationale française de la Juve, Pauline Peyraud-Magnin (54e), laquelle s'est bien interposée sur un tir de Delphine Cascarino qui a ensuite tiré au-dessus (55e). En première période, Peyraud-Magnin s'est interposée facilement sur un tir lointain de Le Sommer (26e), mais aussi sur une reprise de la tête de Vanessa Gilles après un coup franc (53e).

Un bilan bien maigre sur le plan offensif, grosse carence des Lyonnaises depuis le début de saison, qui souffrent notamment, dans ce secteur, de l'absence prolongée d'Ada Hegerberg. Mais l'essentiel pour l'OL était de ne pas perdre pour atteindre les quarts, ce que jamais un champion d'Europe en titre n'avait manqué de faire jusqu'à présent. Lyon a ainsi jusqu'au mois de mars pour résoudre ce problème majeur d'efficacité.