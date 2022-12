L'OL est officiellement vendu à l'Américain John Textor

La holding américaine Eagle Football Holding gérée par le multi-millionnaire John Textor est devenue ce lundi l'actionnaire majoritaire de l'OL Groupe, qui englobe le club de football de l'Olympique lyonnais. Le club rhodanien passe donc sous pavillon américain.

La fin d'un long feuilleton. La holding américaine Eagle Football Holding gérée par le multi-millionnaire John Textor est devenue ce lundi l'actionnaire majoritaire de l'OL Groupe, qui englobe le club de football de l'Olympique lyonnais. La vente, annoncée dès juillet dernier, est désormais officielle.

"La réalisation des opérations avec Eagle Football a maintenant eu lieu", indique un communiqué d'OL Groupe publié après la clôture de la bourse de Paris, au terme de six mois de négociations ponctuées de plusieurs reports. Le nouvel homme fort a aussi procédé à une augmentation de capital réservée à OL Groupe pour un montant total de 86 millions d'euros. L'assemblée générale des actionnaires avait donné son feu vert le 29 juillet dernier. Eagle Football détient désormais 77,49% du capital d'OL Groupe.

Aulas restera président au moins trois ans de plus

"Aujourd’hui représente un nouveau commencement pour l’Olympique Lyonnais. Après quatre mois de négociations constructives marqués par une entente commune avec Jean-Michel Aulas et tous nos partenaires, nous sommes fiers d’aboutir à cet accord exceptionnel, indique John Textor dans le communiqué. Il fera date dans l’histoire du développement du football européen, mais aussi international grâce au regroupement au sein de la même structure, Eagle Football."

Par l'intermédiaire d'Eagle Football, John Textor avait déjà des parts dans le capital de Crystal Palace, Botafogo et le RWD Molenbeek. Président historique de l'OL, Jean-Michel Aulas restera comme convenu en tant qu'administrateur indépendant." Il gardera la présidence opérationnelle d'Olympique Lyonnais pendant au moins trois ans et restera entouré de son équipe, précise encore John Textor. Nous réfléchissons déjà ensemble sur la manière dont nous pourrons renforcer notre stratégie visant à retrouver les plus hautes ambitions en matière de football pour nos équipes féminines et masculines, mais aussi pour vous, supporters, dont nous valorisons infiniment les attentes."

Eagle Football s'était engagée fin juin à acquérir la totalité des actions et la moitié des Osranes (obligations convertibles en actions émises pour financer la construction du Groupama Stadium, NDLR) détenues par Holnest, la holding familiale des Aulas. Plus la totalité des parts détenues par Pathé et le fonds d'investissement chinois IDG Capitals, deux actionnaires qui avaient annoncé en mars leur intention de vendre.

Et, comme prévu, "Eagle Football déposera dès que possible (...) une offre publique d'achat simplifiée, en espèces, des actions et des Osranes qu'elle ne possède pas au prix de trois euros par action et de 265,57 EUR par Osrane", précise encore le communiqué. La composition du Conseil d'administration de la société a évolué pour refléter ce changement d'actionnariat", selon le texte d'OLG. John Textor ne détaille pas dans ce communiqué le nom des investisseurs "respectés et expérimentés" qui ont "pris des engagements substantiels" pour rejoindre son "ambitieux projet".