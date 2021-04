Ligue des champions féminine: sur quelle chaîne regarder PSG-Barça

Tombeur de l’OL au tour précédent, le PSG défie Barcelone ce dimanche en demi-finale de la Ligue des champions féminine. Le match entre les Parisiennes et les joueuses catalanes sont à suivre dès 15h en direct sur beIN Sports 1.

Héroïques lors du quart de finale retour de Ligue des champions féminine, les joueuses du PSG ont éliminé l’OL, quintuple tenant du titre. En s’offrant le favori de la compétition, les protégées d’Olivier Echoufani se sont offert un nouveau duel de prestige contre Barcelone en demi-finale.

Le club francilien accueille son rival blaugrana ce dimanche lors du match aller prévu à 15h au stade Georges Lefèvre de Saint-Germain-en-Laye. Une rencontre à suivre en direct télévisé sur beIN Sport 1.

>> PSG-Barcelone est à suivre via l’offre RMC Sport-beIN Sports

Echouafni: "Le plus dur commence"

Une semaine après leur exploit contre l’ogre lyonnais (1-2), les Parisiennes avanceront avec confiance face au Barça. Mauvaise nouvelle, Kadidiatou Diani est forfait pour le match aller en raison d’une entorse de la cheville. Qu’importe, même sans l’attaquante française, le PSG ne manquera pas d’ambition et voudra prendre une belle option pour la finale de cette Ligue des champions féminine.

"J’ai dit aux joueuses que le plus dur commence. Mais en même temps, je suis plutôt rassuré par rapport à l’état d’esprit qu’il y a eu tout de suite après le match contre Lyon, a expliqué Olivier Echouafni à la veille du duel contre le club culé. On savait que c’était une grande performance, on était allé chercher cette qualification avec beaucoup d’abnégation et de caractère. Mais j’ai senti le groupe et les filles fixés sur la suite. Et la suite c’est Barcelone. Cela me conforte beaucoup sur cette envie d’aller au bout."