Ligue des champions féminine: coup dur avec le forfait de Diani pour la demie PSG-Barça

Le PSG a confirmé ce samedi le forfait de Kadidiatou Diani pour la demi-finale aller de Ligue des champions féminine face au Barça.

Tombeur du quintuple tenant du titre lyonnais au tour précédent, le PSG espère désormais éliminer Barcelone et se qualifier pour la finale de la Ligue des champions féminine. Problème, le groupe d’Olivier Echouafni sera amputé de l’un de ses principaux éléments offensifs avec le forfait de Kadidiatou Diani pour la manche aller ce dimanche (15h) à Paris. Victime d’une entorse de la cheville lors du rassemblement de l’équipe de France mi-avril, la joueuse a subi une rechute lors du quart de finale retour remporté contre l’OL (1-2).

"Le match de Lyon a laissé beaucoup de traces car c’était un match à haute intensité. On aura un groupe pratiquement au complet et il va juste nous manquer Kadi Diani, a indiqué l’entraîneur parisien ce samedi en conférence de presse. Elle a pris un coup malheureusement assez important dans les dernières minutes du match. On fait tout pour qu’elle soit disponible dans les prochaines semaines."

Echouafni: "Le plus dur commence"

Privée du match aller prévu ce dimanche au stade Georges Lefèvre de Saint-Germain-en-Laye, Kadidiatou Diani espère désormais revenir à temps pour le match retour en Catalogne, dimanche 2 mai. Même sans l’attaquante tricolore, le PSG ne manquera pas d’ambition face à l’armada catalane.

"J’ai dit aux joueuses que le plus dur commence. Mais en même temps, je suis plutôt rassuré par rapport à l’état d’esprit qu’il y a eu tout de suite après le match contre Lyon, a encore expliqué Olivier Echouafni à la veille du duel contre le club blaugrana. On savait que c’était une grande performance, on était allé chercher cette qualification avec beaucoup d’abnégation et de caractère. Mais j’ai senti le groupe et les filles fixés sur la suite. Et la suite c’est Barcelone. Cela me conforte beaucoup sur cette envie d’aller au bout."