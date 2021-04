OL-PSG: les Parisiennes veulent "suivre l'exemple" des garçons contre le Bayern

À la veille d'affronter l'Olympique Lyonnais pour le compte du quart de finale retour de Ligue des Champions, l'équipe féminine du PSG veut s'inspirer des troupes de Mauricio Pochettino face au Bayern Munich cette semaine pour renverser la vapeur et faire tomber l'OL.

Les joueuses du PSG affronteront leurs homologues lyonnaises ce dimanche pour le compte du quart de finale retour de Ligue des champions féminine (14h, en direct sur RMC Sport 2, RMC Story et BFM Lyon). Les Parisiennes veulent s'inspirer de la mentalité montrée par le PSG face au Bayern Munich cette semaine afin de déboulonner les Lyonnaises, quintuples tenantes du titre.



"J'ai envie que l'on se serve de l'exemple récent donné par les garçons qui viennent de réaliser une grande performance en éliminant le Bayern, tenant du titre, a déclaré samedi l'entraîneur parisien Olivier Echouafni. Pour nous cela doit être une référence."

Le technicien du club de la capitale compte aussi "sur le potentiel offensif assez important" de son équipe pour décrocher la qualification, en dépit de la défaite 1-0 concédée à l'aller au Parc des Princes.



"Nous allons aller de l'avant car depuis le début de la saison, hormis à Bordeaux, nous avons réussi à marquer à l'occasion de tous nos déplacements, a-t-il ajouté. Lyon est revenu du match aller avec la victoire mais il y a cette seconde manche. Il faudra, en plus du contenu, être capable d'être efficace et donc marquer au moins un but pour aller en prolongation, ou deux, voire plus pour l'emporter. Nous allons tout donner."

Le PSG peut-il profiter du cluster lyonnais?

Interrogé sur un possible avantage aux siens après les nombreux cas de Covid-19 enregistrés dans le vestiaire lyonnais ces deux dernières semaines, qui ont notamment provoqué la reprogrammation du match, Olivier Echouafni a préféré botter en touche :



"Nous n'avons pas envie de nous poser cette question. Nous avons vécu cela il y a un mois et j'espère que les Lyonnaises vont plutôt bien. Nous devons être concentrés sur notre match et déterminés à mettre en place notre jeu sans nous poser de questions."



"Nous avons eu beaucoup de joueuses en équipes nationales que nous avons récupérées il y a tout juste 48 heures. J'ai envie de dire que nous sommes un peu sur un même pied d'égalité."