PSG-OL: une billetterie record en France pour un match féminin

Ce samedi (à 21h), l'équipe féminine du PSG tentera de renverser la situation après sa défaite au match aller contre l'Olympique Lyonnais (3-2) en demi-finale de Ligue des champions féminine. Les Parisiennes pourront compter sur un Parc des Princes presque rempli puisque plus de 37 000 billets ont été écoulés.

Plus de 37 000 billets pour la demi-finale retour de Ligue des champions féminine PSG-Lyon, samedi (21h00), ont déjà trouvé preneurs. Assurant au Parc des Princes, un record d'affluence national pour un match de football féminin de clubs, comme précisé par le PSG. La précédente marque pour un match de clubs en France était détenue par l'OL, déjà lors d'un choc contre le PSG, en novembre 2019 avec 30 661 spectateurs, en Championnat.



L'équipe féminine du PSG, battue 3-2 à l'aller à Lyon dimanche, dispute son 10e match au Parc des Princes. Elle avait déjà enregistré son propre record en quarts de finale retour contre le Bayern Munich le 30 mars (2-2), avec 27 262 spectateurs.

Un record mondial encore loin d'être atteint

Lors de la Coupe du monde féminine en 2019, le Parc des Princes avait déjà accueilli plus de spectateurs, notamment lors du quart de finale perdu par les Bleues contre les Etats-Unis (2-1), devant 45 595 personnes.



Sur le sol français, la finale de ce Mondial 2019 entre les Etats-Unis et les Pays-Bas (2-0) avait réuni 57 900 spectateurs, au Groupama stadium à Lyon. Ces chiffres restent encore éloignés du record mondial pour un match féminin officiel, enregistré vendredi au Camp Nou, lors de l'autre demi-finale de C1 entre Barcelone et Wolfsburg. 91 648 spectateurs ont été comptabilisés.