OL-PSG: Renard déplore que les boulettes soient plus "soulignées" chez les femmes que chez les hommes

Même si les erreurs de la gardienne du Paris Saint-Germain Barbora Votikova lui ont offert la victoire (3-2) en demi-finale aller de Ligue des champions, la défenseure de l’OL Wendie Renard a déploré qu’elles aient été autant mises en avant, ce mardi dans le Super Moscato Show.

Les joueuses de l’Olympique Lyonnais ont fait un pas pour la qualification pour la finale de Ligue des champions féminine, en remportant leur demi-finale aller face au Paris Saint-Germain (3-2) dimanche. Un résultat en partie dû au calvaire de la gardienne de Paris Barbora Votikova, qui a ensuite vu ses boulettes de la soirée faire le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. Ce qu'a déploré la Lyonnaise Wendie Renard, ce mardi dans le Super Moscato Show, sur RMC.

"C’est toujours plus souligné quand c’est dans le foot féminin en fait, a réagi la défenseure de l'OL. Des erreurs, il y en a, même chez les garçons, au plus haut niveau. Pour le coup, c’est tant mieux pour nous." Renard a directement profité d’une de ces boulettes, puisque c’est elle qui a transformé le penalty sur le premier but de l’OL, après une sortie mal maitrisée de Votikova.

Un troisième but improbable

"En termes d’image, malheureusement, ça va nuire au foot féminin, a-t-elle poursuivi. Ceux qui sont très sceptiques vont s’en servir comme preuve. Sur l’action du troisième but, elles (les Parisiennes) manquent juste de communication." Renard fait ici référence à l’action de Votikova qui a le plus été partagée en ligne: on y voit la gardienne tchèque sortir à la rencontre de sa défenseure, qui couvre le ballon, puis finalement le laisser passer entre ses jambes, se retourner, hésiter à le prendre entre ses mains, tenter de le dégager et encaisser le but.

Les deux buts pris avant la mi-temps devaient encore peser dans son esprit : en plus du penalty concédé sur le premier, elle avait aussi complètement raté son dégagement sur le second, envoyant le ballon plein axe dans les pieds des attaquantes lyonnaises. Arrivée au PSG pour être la doublure de Christine Endler, finalement partie à l’OL en cours de saison, Votikova ne s’était en tout cas pas montrée à la hauteur de l’enjeu d’une demie de C1. Elle n’a plus que quelques jours pour se remobiliser avant le retour, ce samedi à Paris.