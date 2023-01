Mercato: la milieu du PSG Grace Geyoro pistée par Chelsea

INFO RMC SPORT - La milieu de terrain du Paris-Saint-Germain Grace Geyoro est toujours sur les tablettes de Chelsea, qui avait déjà tenté de recruter l'internationale française lors du mercato estival.

INFO RMC SPORT - Sous contrat jusqu'en 2024, la milieu de terrain du Paris Saint Germain Grace Geyoro pourrait traverser la Manche. Selon nos informations, Chelsea serait très intéressée par le transfert de l'internationale tricolore et pourrait rapidement entrer en contact avec la direction parisienne.

500.000 € demandés l'été dernier

Très enclin à renforcer son équipe masculine, Chelsea lance aussi les manoeuvres pour sa section féminine. Les Blues ont à nouveau ciblé l’une des capitaines du PSG : Grace Geyoro.

Les discussions n’ayant pas abouti lors du dernier mercato estival, malgré la volonté de la joueuse de quitter le club de la capitale, la direction sportive du club londonien veut toujours enroler Geyoro. Les liquidités pourraient être plus importantes que l’été dernier après certains départs. Le PSG souhaitait récupérer 500 000€ d’indemnité de transfert à l’époque, Geyoro étant sous contrat jusqu’en juin 2024.

Bientôt des contacts entre les deux clubs?

D’après nos informations, il n’y a pas encore eu de contact établi avec la direction parisienne mais cela ne saurait tarder. Le départ de Geyoro serait un coup dur pour les parisiennes. De son côté la direction sportive prospecte pour des renforts. Une joueuse par ligne est espérée.

Dans une interview accordée à RMC Sport à la fin du mois d'aout, Grace Geyoro n'avait pas caché ses envies de départ du PSG et de rejoindre Chelsea: "Cela fait 10 ans que je suis au Paris Saint-Germain. Je peux avoir des envies d’ailleurs aujourd’hui, et je le ressens. Je pense que j’ai fait pas mal de choses au PSG. Il est temps pour moi de sortir un peu de cette zone de confort entre guillemets, de connaître autre chose. Chelsea est une équipe qui attire pas mal de monde, c’est une belle équipe anglaise et européenne. J’ai cette envie aujourd’hui de pourquoi pas connaître une nouvelle expérience."

Joueuse fondamentale du PSG à 25 ans et d'autant plus cette saison en l'absence de Marie-Antoinette Katoto, Grace Geyoro est arrivée dans la capitale en 2012. Elle avait rejoint le centre de formation en provenance du SMOC St Jean-de-Braye avant de signer professionnelle en 2014. Elle compte depuis 128 apparences sous la tunique parisienne pour 22 buts inscrits. Elle a également disputé 59 matchs avec l'équipe de France, pour 13 buts.