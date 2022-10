PSG: "Kheira est passée par des moments difficiles", Geyoro prend la défense d’Hamraoui

Au cours d’un entretien à l’AFP, Grace Geyoro a tenu à défendre Kheira Hamraoui, sa coéquipière au PSG. La milieu des Bleues rappelle que c’est bien l’ancienne joueuse du Barça qui est la victime dans l’affaire de son agression en novembre 2021.

Violemment agressée en novembre 2021, en froid avec certaines coéquipières puis écartée du groupe professionnel, Kheira Hamraoui "est passée par des moments très difficiles", a reconnu sa coéquipière au Paris SG Grace Geyoro, ce mardi dans un entretien à l'AFP.

"Comme vous le dites, elle a été la victime dans l'histoire", affirme la milieu des Bleues, questionnée sur la réaction du vestiaire parisien au retour de Hamraoui, autorisée à participer aux entraînements collectifs depuis vendredi dernier après plusieurs mois de mise à l'écart.

"Kheira est passée par des moments très difficiles, elle avait envie de retrouver le groupe, de s'entraîner avec lui. Aujourd'hui, elle a réussi cette première étape pour elle, c'est quelque chose de bien", a commenté Geyoro depuis Clairefontaine, où les Bleues sont rassemblées.

Geyoro: "Il ne faut pas que ça vienne perturber le groupe"

En tant qu'équipe, "il faut qu'on reste bien concentrées sur nos objectifs, a-t-elle poursuivi. Il ne faut pas que ça vienne perturber le groupe, mais il n'y a pas forcément de risques par rapport à ça. (...) Le plus important c'est de garder la cohésion qu'on a essayé de créer durant la préparation d'avant-saison."

Hamraoui a été agressée en novembre 2021 par des individus masqués qui l'avaient notamment frappée aux jambes, sous les yeux de sa coéquipière à l'époque Aminata Diallo. Soupçonnée par la justice d'être impliquée dans l'organisation du guet-apens, Diallo a été mise en examen pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs".

L'affaire a miné le vestiaire du PSG la saison dernière. Les Parisiennes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont notamment pris partie pour Diallo, reprochant à Hamraoui d'avoir injustement orienté les enquêteurs vers Diallo et son entourage. Une altercation entre Sandy Baltimore et Hamraoui en avril a conduit le PSG à écarter cette dernière du groupe professionnel.

Geyoro veut croire que la réintégration de l'ex-Barcelonaise se fera sans vague. "Comme co-capitaines (avec Paulina Dudek et Diani, ndlr), on a ce rôle-là aussi que tout se passe bien, pour elle comme pour nous".