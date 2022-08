Mercato: "Je souhaite quitter le PSG", Geyoro clame ses envies d'ailleurs

En marge du rassemblement de l’équipe de France, Grace Geyoro a accepté de se confier à RMC Sport sur sa situation au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en 2024, courtisée par Chelsea qui a formulé une première offre, refusée par le club de la capitale, la titi-parisienne souhaite quitter le PSG.

Grace Geyoro, quelle est votre situation actuelle au Paris Saint-Germain?

Tout le monde le sait: j’avais prolongé, j’avais eu le brassard, tout se passait bien. Forcément, j’avais des clubs qui étaient un peu sur moi notamment Chelsea, je ne m’en cache pas. Ils ont une réelle envie de me recruter. Ils sont très déterminés, il y a eu pas mal de discussions, avec le club aussi. J’ai aussi donné mon point de vue par rapport à ça. Mon envie aussi, c’était pourquoi pas rejoindre Chelsea, cela me trottait dans la tête. C’est une belle opportunité pour moi. J’étais obligée de regarder, et de les entendre aussi. C’est ce qui s’est passé. Maintenant, les discussions se passent entre les deux clubs. Le PSG connait ma volonté. On verra comment les choses vont évoluer.

Souhaitez-vous grandir ailleurs qu’au PSG ?

Ce n’est pas que j’ai envie de grandir ailleurs. Aujourd’hui, comme je l’ai toujours dit, j’ai toujours été à 200% au PSG, j’ai toujours tout fait. Cela fait 10 ans que je suis au Paris Saint-Germain. Je peux avoir des envies d’ailleurs aujourd’hui, et je le ressens. Je pense que j’ai fait pas mal de choses au PSG. Il est temps pour moi de sortir un peu de cette zone de confort entre guillemets, de connaître autre chose. Chelsea est une équipe qui attire pas mal de monde, c’est une belle équipe anglaise et européenne. J’ai cette envie aujourd’hui de pourquoi pas connaître une nouvelle expérience.

Cela peut paraitre surprenant ce revirement après avoir prolongé en décembre dernier. Qu’est-ce qui a fait que vous souhaitez quitter le PSG ?

Cela a été un peu général. C’est vrai que j’ai prolongé au mois de décembre. Il s’est passé ensute six mois assez explosifs, il y a eu pas mal de choses. J’ai toujours été au Paris Saint-Germain, et tout se passait bien. C’est vrai qu’il y a eu un gros intérêt de Chelsea, et quand j’ai appris ça, cela m’a donné envie de découvrir cette nouvelle expérience. C’est juste personnel, il ne s’est rien passé, il n’y a pas eu quelque chose de grave. J’ai juste envie de connaître chose. Comme je l’ai dit cela fait 10 ans, et 10 ans ce n’est pas rien. Je me suis toujours donné à 200%. Aujourd’hui, je pense que je dois un peu penser à moi et me dire pourquoi pas connaître cette nouvelle expérience.

La saison dernière et toutes les difficultés du groupe suite à l’agression de Kheira Hamraoui vous ont elles usé aussi ?

Oui cela a peut-être joué. Je suis peut-être arrivée à la fin d’un cycle tout simplement aujourd’hui. Après l’Euro, je me suis posé pas mal de questions, j’ai beaucoup échangé avec ma famille. Mais je suis à un moment où j’ai envie de découvrir autre chose, un nouveau chapitre de ma vie j’ai 25 ans, j’ai été formée au PSG, j’ai grandi au Paris Saint-Germain, on m’a donné pas mal de responsabilités que j’ai prises avec plaisir. Mais je pense que juste à titre personnel, j’ai besoin et envie de découvrir autre chose.

Avez-vous échangé avec Eve Perisset qui a signé à Chelsea cet été ?

Eve m’a envoyé un message quand l’information était sortie dans la presse. Je lui avais expliqué et fait part des mes envies. Elle m’a dit que Chelsea avait très envie de me recruter. On a échangé sur son adaptation, la façon dont elle a été accueillie, elle ne m’a dit que du bien. Cela m’a encore plus donné cette envie de les rejoindre, pourquoi pas.

L’arrivée de Gérard Prêcheur a-t-elle rebattu un peu les cartes ?

On a eu pas mal d’échanges avec Gérard Prêcheur que je connais depuis très très longtemps. Il m’a donné son point de vue par rapport à ma situation, mais il comprenait et il n’a pas eu de jugement par rapport à ça. C’est pour ça que l’on a pas mal parlé du brassard aussi vu ma situation actuelle. C’était le mieux de le laisser à Paulina (Dudek) qui était vice-capitaine la saison dernière. Il n’y a aucune polémique concernant le brassard, aucun problème entre Paulina, moi, le club. Moi aussi j’avais besoin de savoir ce que j’allais faire, attendre de voir comment les choses vont évoluer.

Êtes-vous prête à aller au bras de fer avec le PSG ?

Comme je leur ai expliqué, je n’ai pas envie d’aller au bras de fer. C’est mon club de cœur, je n’irai jamais au bras de fer. Je ne veux pas entrer dans une guerre. Ce n’est pas ma vision des choses et ce ne sont pas mes valeurs. Tant que je suis au PSG, je me donnerai à 200%. Mais je leur ai demandé de respecter mes choix et mes envies. On le sait une carrière de footballeuse, ce n’est jamais très long et je suis arrivée à un moment de ma vie et de ma carrière, où je veux voir un peu autre chose.