Nadia Nadim, de l'Afghanistan à la chirurgie reconstructrice en passant par le PSG

De jeune fille réfugiée afghane à star internationale du football féminin, la vie de Nadia Nadim (33 ans) est déjà un roman. Dans un film diffusé ce mercredi 6 octobre (à 21h) sur Canal+, cette ancienne joueuse du PSG actuellement aux Etats-Unis explique vouloir se reconvertir dans le domaine de la chirurgie reconstructrice.

"Je sais à quel point il est important d’avoir cette aide quand vous êtes dans une situation où vous en avez besoin". Aider les autres, le crédo de Nadia Nadim (33 ans) qui dès l’âge de 12 ans a dû lutter pour sa survie. En 2000, lorsque les Talibans exécutent Rabani, le père de la jeune fille, général de l’Armée nationale afghane, la mère de Nadia décide de quitter le pays avec ses cinq filles. C’est au Danemark que Nadia commence sa deuxième vie: "Je me considère comme une personne très chanceuse d’avoir eu une seconde chance qui m’a été offerte. J’ai eu l’opportunité de commencer l’école, de me faire de nouveaux amis et de commencer à jouer au foot",racontait-elle dans une interview accordée à RMC Sport en 2019.

Après être devenue la première joueuse d’origine étrangère à devenir internationale danoise, Nadia Nadim a pu exercer sa passion tout en voyageant. En allant du Danemark, aux Etats-Unis, puis l’Angleterre avec Manchester City, et enfin la France pendant 3 ans au PSG.

Nadia Nadim: "J’aimerais essayer de changer les choses"

Nadia Nadim ne compte pas s’arrêter là. Après avoir été pendant 5 ans à l’école de médecine en plus de sa carrière de footballeuse, l’actuelle joueuse du Racing Louisville aux Etats-Unis explique dans un documentaire diffusé sur Canal+ ce mercredi 6 octobre, vouloir se "lancer dans la chirurgie reconstructrice. C’est un domaine que je trouve intéressant".

Présente dans plusieurs associations comme Danish Refugee Council, the Football Foundation et notamment l’UNESCO, Nadia Nadim est poussée par sa mère pour ne jamais oublier les autres.

Plus tard, lorsque Nadia émet l’idée de voyager après la fin de son contrat avec le PSG, sa mère martèle qu’elle préfère que sa fille utilise son diplôme de médecin pour venir en aide aux autres: "Complète ton diplôme pour travailler à l’hôpital. Sinon pourquoi avoir étudié pendant 5 ans? Parce que c’était amusant pour toi? Tu dois travailler, tu dois le faire pour ces pauvres personnes qui en ont tant besoin" a martelé la mère de Nadia lors d’une promenade dans les bois enneigés du Danemark dans ce documentaire qui retrace le destin hors du commun de Nadia Nadim. Comme dernière piqûre de rappel, un médecin travaillant dans un hôpital à Kaboul (capitale de l’Afghanistan) a tenu par visio au téléphone à rappeler à Nadia une certaine promesse faite il y a quelques temps: "J’espère que bientôt, comme Nadia me l’a promis, viendra travailler à Kaboul".