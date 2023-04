Mercato: Hegerberg pourrait quitter Lyon et rejoindre le Barça pour un transfert record

Selon Marca, la joueuse de l'OL Ada Hegerberg pourrait quitter les championnes de France cet été pour rejoindre le Barça. La Ballon d'or 2018 en profiterait pour battre le record du transfert le plus cher de l'histoire.

Elle est la cible prioritaire du Barça lors du prochain mercato estival. Ce mercredi, le quotidien espagnol Marca affirme qu'Ada Hegerberg est surveillée de très près en Catalogne et qu'une offre de transfert pourrait être transmise à l'OL d'ici quelques semaines.

Des premiers contacts établis la saison dernière

L'attaquante novégienne de 27 ans est encore sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les championnes de France. Néanmoins, la Ballon d'or 2018, qui vit sa neuvième saison dans le Rhône (212 buts en 198 matchs), pourrait être tentée de changer d'air avant le début de la Coupe du monde (20 juillet au 20 août). Marca rapporte que les premiers contacts entre les deux parties ont eu lieu après la finale de Ligue des champions la saison dernière à Turin, où Hegerberg avait inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la large victoire des Fenottes (1-3). Joan Laporta avait ensuite croisé la buteuse en octobre dernier à la cérémonie du Ballon d'or, qui avait vu Alexia Putellas soulever le trophée pour la deuxième année consécutive.

Le plus gros transfert de l'histoire du foot féminin ?

Pour la convaincre de rejoindre la Catalogne, le club blaugrana serait prêt à employer les grands moyens en lui proposant un salaire supérieur à celui qu'elle touche actuellement à Lyon (environ 420 000 euros par saison). Et en plus de devenir l'une des footballeuses les mieux payées au monde, la Norvégienne pourrait également être le plus gros transfert de l'histoire du football féminin. Actuellement, ce record est détenu... par le Barça, qui avait mis 400 000 euros sur la table pour s'attacher les services de Keira Walsh en provenance de Manchester City l'été dernier.

La sortie de route prématurée des Lyonnaises en quarts de finale de la Ligue des champions face à Chelsea, le 30 mars dernier, pourrait également faire pencher la balance et conduire Hegerberg à tenter un nouveau challenge en Espagne.