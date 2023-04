OL: la mise au point du club sur la possible vente de sa section féminine

Le club affirme qu'aucun accord n'a été trouvé pour la vente de la section féminine de l'OL, annoncée dans la journée de mercredi par L'Équipe.

Quelques heures après les révélations de L'Équipe sur une vente imminente de la section féminine de l'Olympique Lyonnais à la femme d'affaires américaine Michele Kang, le club a communiqué pour démentir "les informations inexactes" et préciser que l'opération n'était pas conclue.

"Aucun accord n’a été entériné, et encore moins dans les modalités décrites par le journal", nie le club du propriétaire américain John Textor. Il est aussi souligné qu'aucune communication n'a été faite ces derniers jours à ce sujet auprès des internationales du leader de la D1 Arkema, étant donné qu'elles étaient avec leurs équipes nationales.

Des échanges menés pour "faire évoluer" le projet

Ce démenti n'empêche pas le groupe rhodanien de confirmer des discussions: "Il est vrai qu’OL Groupe échange aujourd’hui avec un certain nombre de nouveaux partenaires pour faire évoluer son projet et encore plus réaffirmer et amplifier sa position de leader mondial du football féminin".

OL Groupe annonce en outre avoir "donné un mandat de vente" de sa franchise OL Reign aux États-Unis. L'acquisition de celle-ci s'était faite en 2019. Le mandat a été confié à la banque d'affaires Raine Group, déjà intermédiaire dans la vente d'OL Groupe à John Textor.