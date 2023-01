OL: pas candidat pour la FFF, Aulas veut devenir président de la future Ligue de football féminine

Dans une interview accordée ce jeudi à Franceinfo, Jean-Michel Aulas a fait savoir qu’il ne briguait pas le poste de président de la Fédération française de football après la mise en retrait de Noël Le Graët. Le patron de l’OL espère prendre la tête de la future Ligue féminine de football, en cours de création.

Il n’est pas candidat. Jean-Michel Aulas s’est montré très clair ce jeudi matin, lors de son passage sur Franceinfo. Le président de l’Olympique Lyonnais n’a pas l’intention de prendre la tête de la Fédération française football après la mise en retrait de Noël Le Graët. Le patron des Gones, âgé de 73 ans et membre du Comex de la FFF, a un autre projet dans le viseur. Et il concerne le football féminin.

"Dans toute période de transition, on sent bien qu’il y a des candidats (à la présidence de la FFF, ndlr). J‘ai été moi-même interpellé, a expliqué JMA. J’ai répondu qu’il n’y avait qu’un seul poste qui m’intéressait, c’est celui de président de la Ligue féminine qu’on est en train de construire. Le développement du football féminin et les sujets d’équité sont à la mesure de mes ambitions et non pas un poste de président de la FFF."

Déjà président d’une commission pour le développement du football féminin

L’an passé, Aulas a été nommé président d’une commission du football féminin de haut niveau, crée en décembre 2021 et composée de dix membres. L’ancienne joueuse Aline Riéra (également membre du Comex de la FFF), Hubert Fournier, Laurent Nicollin ou Olivier Blanc en font partie. Le but? Professionnaliser encore plus le football féminin en France, afin de faire face à la concurrence de l’Espagne ou de l’Angleterre, qui ont nettement amélioré la qualité de leurs championnats ces dernières années. La structuration des clubs, l’accompagnement médical des joueuses ou la reconnaissance des centres de formation font partie des principaux enjeux.

A l’origine de la création d’une section féminine en 2004, Aulas a beaucoup œuvré pour l’épanouissement des footballeuses à l’OL. En près de vingt ans, le club rhodanien s’est imposé comme l’un des meilleurs d’Europe, avec 8 Ligue des champions, 15 titres de champion et 9 Coupe de France au palmarès.