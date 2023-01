OL: Blanc déplore un "manque de régularité" après le nul à Nantes

L'OL a concédé le nul (0-0) ce mercredi lors de la 18e journée de Ligue 1 en déplacement à Nantes. Après la partie, Laurent Blanc a regretté les erreurs technique de ses joueurs et le manque de sérénité avec le ballon.

Lyon est au ralenti. Ce mercredi, l'OL n'a pu faire mieux qu'un nul face au FC Nantes (0-0) à la Beaujoire dans un match comptant pour la 18e journée de Ligue 1. En conférence de presse, Laurent Blanc a déploré le manque de régularité de son équipe.

"Si tu veux remonter au classement, il va falloir gagner des matchs. Mais il va falloir en gagner beaucoup, a insisté Blanc. Le nul à Nantes, je ne dis pas que je m'en contente parce que je pense qu'il y avait de la place pour faire mieux, notamment en seconde période mais ce qui nous plombe, c'est la contre-performance face à Clermont (défaite 1-0 le 1er janvier, NDLR)."

"On a l'impression qu'on doute quand on a le ballon"

Malgré l'absence de Nicolas Pallois, les Lyonnais se sont heurtés à une défense nantaise sérieuse. La partie a été marquée par des lacunes dans la finition des deux côtés. "On fait beaucoup d'erreurs techniques mais l'envie était là. Il a fallu recadrer les joueurs à la mi-temps, leur dire d'avoir cette assurance naturelle qui devrait être la leur. Après ça a été beaucoup mieux, a souligné le technicien des Gones. Il faut être beaucoup plus serein avec le ballon. On a l'impression qu'on doute quand on a le ballon. Ce devrait être les adversaires qui doutent quand on a le ballon ! On a cette espèce de chape, il faut dépasser ça."

"La régularité, on ne l'a pas encore, on la cherche, on va la trouver mais ça va être long", a prévenu Laurent Blanc alors que l'OL stagne à la huitième place du classement. Samedi, Lyon recevra Strasbourg avant d'avoir une semaine pour préparer un 16e de finale de Coupe de France face à Chambéry.