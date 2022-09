PSG: "Ils l’ont loupée, cassez bien sa gueule", quand Diallo se moquait de Hamraoui après l'agression

Dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Hamraoui-Diallo, le Journal du Dimanche rapporte des échanges entre l’ex-milieu de terrain du PSG, suspectée d’être la commanditaire de l’agression, et une jeune équipière à propos de Kheira Hamraoui.

Mais quel rôle a joué Aminata Diallo dans l’agression de Kheira Hamraoui dans la nuit du 4 novembre 2021 à Chatou ? Après cinq jours de détention provisoire, la milieu de terrain a été remise en liberté sous contrôle judiciaire mercredi soir. Poursuivie pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs", elle est suspectée d’être la commanditaire de l’agression de son ancienne partenaire au PSG. A ce titre, les enquêteurs s’intéressent de très près à sa personnalité.

"Est-ce qu’elle est morte ?"

Les écoutes et la sonorisation de son appartement ont permis d’intercepter une conversation entre la joueuse de 27 ans et une jeune coéquipière. Dans cet échange datant du mois de mai, soit sept mois après l’agression de Kheira Hamraoui, Aminata Diallo n’est vraiment pas tendre à l’égard de sa rivale : "Elle a dit victime d’agression, on s’en bat les couilles, qu’est-ce qu’on s’en fout"", rapporte le JDD ce dimanche. Et Diallo de poursuivre : "Est-ce qu’elle est morte ? Elle a rien eu, frère, elle n’est même pas restée un jour à l’hôpital. Ils l’ont loupée, cassez bien sa gueule, elle l’a mérité."

D'intrigantes conversations avec une jeune femme

Par ailleurs, au fil des investigations, les enquêteurs constataient qu'Aminata Diallo "conversaient régulièrement au téléphone avec une jeune femme identifiée au cours de l'enquête comme étant llyana B.". Au fil des conversations, il était découvert que l'ancienne joueuse du PSG "semblait avoir noué avec son interlocutrice une relation amoureuse".

Mais plusieurs détails attiraient "au fil des écoutes l'attention des enquêteurs". Le ton employé par Aminata Diallo semblait "être plus grave qu'à l'accoutumée". Les enquêteurs découvraient "alors avec surprise qu'Aminata Diallo vivait en réalité une relation intime virtuelle en se faisant passer auprès de son interlocutrice pour un individu de sexe masculin prénommé Bilel". Au fil des échanges, les enquêteurs estiment qu'elle a un "dédoublement de la personnalité et que cette relation ne pouvait pas s'apparenter à l'exercice d'un simple fantasme".