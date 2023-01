Affaire Hamraoui: deux suspects de l'agression de la joueuse remis en liberté

En détention provisoire depuis septembre 2022, deux suspects vont être remis en liberté dans le cadre de l'enquête sur l'agression de la joueuse du PSG Kheira Hamraoui.

Un juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la remise en liberté de deux hommes incarcérés dans le cadre de l'enquête sur l'agression de la joueuse du PSG Kheira Hamraoui, a appris vendredi l'AFP de sources proches du dossier.

Ces libérations interviennent une semaine après que le magistrat instructeur a entendu sur le fond les différentes personnes mises en examen dans ce dossier, dont l'ancienne coéquipière de Kheira Hamraoui au Paris Saint-Germain, Aminata Diallo, poursuivie pour violences aggravées et association de malfaiteurs.

L'un d'eux a reconnu avoir porté des coups lors de l'agression

Le JLD a décidé jeudi de remettre en liberté et de placer sous contrôle judiciaire deux des trois hommes qui avaient été placés en détention provisoire en septembre 2022. L'un d'entre eux a reconnu avoir porté des coups lors de l'agression de Kheira Hamraoui, l'autre est soupçonné d'avoir tenu à distance Aminata Diallo, présente pendant l'agression.



"Je me réjouis de la libération de ce tout jeune homme, il s'agit d'une décision courageuse mais cohérente avec sa moindre implication dans ce dossier très médiatisé", a réagi l'avocate de ce dernier, Me Sarah Mauger-Poliak. Aminata Diallo, présentée par plusieurs autres suspects comme la commanditaire de l'agression, avait pour sa part passé cinq jours en détention provisoire après son arrestation. Elle nie toute participation à cette agression.

Diallo également entendue

Comme les autres suspects, elle a été entendue la semaine dernière par la juge d'instruction pour la première fois depuis son interrogatoire de première comparution, lors de sa mise en examen. "Elle est revenue d'Espagne pour s'expliquer car la démonstration de son innocence lui tient particulièrement à coeur", a réagi auprès de l'AFP l'un de ses avocats, Me Romain Ruiz.

L'internationale française, 27 ans et sept sélections, a signé en début d'année avec le club espagnol de Levante, deuxième du championnat féminin de football, avec lequel elle a rejoué mercredi 11 janvier. Le 4 novembre 2021, Kheira Hamraoui avait été agressée à Chatou (Yvelines) à coups de barres de fer et frappée sur les jambes par deux hommes, devant Aminata Diallo, alors que les deux joueuses rentraient en voiture d'un dîner d'équipe.



Cette agression a valu à Kheira Hamraoui plusieurs points du suture aux jambes et aux mains et perturbé sa saison 2021-2022, au cours de laquelle elle a été écartée du groupe. Sous contrat jusqu'en juin 2023, la joueuse de 32 ans a depuis été réintégrée dans l'équipe du PSG.