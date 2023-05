PSG: "Où sont les hommes?" Le message cinglant d'Hamraoui aux ultras parisiens

Après la défaite du PSG sur sa pelouse face à l’OL dimanche (D1 féminine, 1-0), Kheira Hamraoui s’est dirigée vers la tribune Auteuil du Parc des Princes avec un message énigmatique à faire passer aux ultras parisiens.

Patrick Juvet s’est retrouvé bien malgré lui au centre de l’attention au Parc des Princes dimanche soir. Au coup de sifflet final de PSG-OL (D1 féminine, 0-1), le chanteur disco, décédé il y a un peu plus de deux ans, a été cité par Kheira Hamraoui dans un message énigmatique inscrit par la joueuse du PSG sur son t-shirt.

A l’issue de la rencontre, la milieu de terrain parisienne s’est dirigé vers la tribune Auteuil et a enlevé son maillot pour faire apparaître quelques mots surprenants: "Des insultes ; Aucune excuse !! Où sont les hommes ?? Patrick Juvet."

Le message "Patrick Juvet" d’Hamraoui à destination des ultras parisiens © Icon

Un message aux ultras parisiens

La référence à la chanson "Où sont les femmes" de Patrick Juvet, un tube sorti en 1977, n’a échappé à personne. Mais quel message la joueuse a-t-elle voulu faire passer aux ultras ? Comme souligné par Le Parisien, Hamraoui a très vraisemblablement souhaité demander des excuses aux ultras parisiens.

Lorsque l’affaire Hamraoui a éclaté, les supporters du PSG avait publiquement soutenu Aminata Diallo. "Aminata Diallo, on te soutient fort ; Hamraoui… À qui le tour ?", avait écrit le Collectif ultra Paris (CUP) sur une banderole le 11 février 2022. Sept mois plus tard, en septembre 2022, Aminata Diallo a finalement été mise en examen pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs". Et Hamraoui n’a visiblement pas oublié la prise de position des ultras parisiens.