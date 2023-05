Les Flammes: Thuram, Hamraoui… les sportifs présents à la cérémonie des cultures populaires

La première édition de la cérémonie Les Flammes, célébrant les cultures populaires, s’est tenue jeudi soir au théâtre du Châtelet, à Paris. Lilian Thuram était présent aux côtés des têtes d’affiche du rap français, tout comme Kheira Hamraoui ou Souleymane Cissokho, qui a remis un prix durant la soirée.

"Moi qui aime le foot, j’ai l’impression d’être au Ballon d’or". ISK esquisse un large sourire sur le tapis rouge. Veste bleu gris, t-shirt blanc et lunettes de soleil, le rappeur du 77 est venu assister à la première cérémonie Les Flammes, célébrant les cultures populaires. Un événement organisé au prestigieux théâtre du Châtelet, jeudi soir au cœur de Paris. Là où se sont déroulées les trois dernières soirées du Ballon d’or, qui ont sacré Karim Benzema et Lionel Messi.

Gazo, Tiakola, SDM, Shay, Dadju, Hamza, Ronisia, Koba LaD... de nombreuses stars de la musique urbaine ont rallié le premier arrondissement de la capitale, sous le regard de dizaines de fans massés derrière les barrières de sécurité. Des influenceurs et des guest, comme l’ancienne Miss France Flora Coquerel, étaient là également.

Hamraoui très souriante devant les photographes

Il y avait aussi quelques sportifs. Lilian Thuram, l’ancien taulier de l’équipe de France, a fait le déplacement avec son épouse. Sans ses fils Khephren et Marcus. Visiblement ravi, le champion du monde 1998 s’est présenté avec un pantalon noir, une chemise marron et un chapeau foncé, qu'il a ensuite enlevé. Kheira Hamraoui est arrivée quelques instants après. La joueuse du PSG à la chevelure blonde avait enfilé un sweat vert sur une chemise blanche, avec un petit sac en bandoulière. Comme les autres personnalités, elle a pris le temps de poser avec le sourire devant les photographes. Mohamed Sissoko, l’ancien milieu de terrain, passé par le PSG, Liverpool et la Juventus, s’est engouffré plus rapidement dans le hall.

Lilian Thuram © RMC Sport

Kheira Hamraoui © RMC Sport

Certains artistes ont exprimé leur joie de voir la culture urbaine enfin mise à l’honneur. "C’est un grand jour pour le rap français, a lâché Dosseh. Ça fait super plaisir. C’est une belle initiative, depuis le temps qu’on l’attendait. Voilà, c’est chose faite maintenant. On est enfin considérés." Même impression chez Dinos, qui a remporté le prix de l’album de l’année avec son projet "Hiver à Paris": C’est magnifique pour notre culture." "C’est un peu le Ballon d’or du rap. Le concept tue, il fallait le faire", a complété Zikxo.

Souleymane Cissokho a remis un prix à Dosseh

Sous les yeux de Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture, le boxeur Souleymane Cissokho est venu remettre un prix sur scène avec l’acteur Jean-Pascal Zadi. Celui du "morceau performance rap de l’année", attribué à Dosseh pour le titre "Djamel".

Une fierté pour le combattant de 31 ans, invaincu depuis ses débuts en professionnel: "Ça me fait vraiment plaisir. On vient tous de milieux plus ou moins populaires. J’étais très content qu’on m’appelle pour remettre un prix. Ces artistes, il faut les mettre à l’honneur. En tant que sportifs, ils font partie de notre quotidien. On s’entraîne tous les jours, on écoute leur musique, on se motive avec eux. Lorsqu’on va courir, on met leurs sons. La musique est liée aux sports de combat. Ça nous permet de nous mettre dans un bon mood, à l’entraînement ou avant de monter sur le ring."

Gazo © RMC Sport

"Je connais personnellement énormément d’artistes, a précisé Souleymane Cissokho. Dans le 19e arrondissement, on a MHD. Je suis aussi très proche de Rohff, Mokobé et pas mal d’autres rappeurs présents ce soir. Tiakola (qui a obtenu trois récompenses) a tout arraché, Gazo (élu artiste de l’année) aussi. Sinon, j’aime beaucoup Ninho également." Face à un parterre dominé par les Parisiens, les Belges et les Antillais, le Marseillais SCH a remis un prix d’honneur (la Flamme éternelle) au Rat Luciano, l’ancien membre de la Fonky Family. Avec un clip en forme d’hommage, dans lequel on a pu apercevoir le logo de l’OM à plusieurs reprises.

SCH et Hamza © RMC Sport

Ronisia © RMC Sport

"A chaque fois que tu vois Jul, on dirait qu’il sort d’un five"

Jul, l'autre grande figure du rap phocéen, n’était pas présent au théâtre du Châtelet. Mais l’humoriste Fadily Camara, désignée maîtresse de cérémonie, lui a tout de même glissé un petit clin d’œil. Avec une référence au foot: "Jul, c’est un des plus gros vendeurs, il remplit des stades, et pourtant à chaque fois que tu le vois, on dirait qu’il sort d’un five. Mais c’est bien, parce qu’il est authentique. Je trouve ça dommage qu’il ne soit pas là ce soir. On m’a dit qu’apparemment, il n’a pas trouvé la tenue qu’il voulait. Parce que les costumes du Bayern, ça n’existe pas donc le gars est un peu dégoûté (sourire)".