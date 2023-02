Tournoi de France: Diacre veut plus "d'audace" de ses joueuses

Malgré la large victoire de l'équipe de France ce samedi face à l'Uruguay lors du Tournoi de France, Corinne Diacre n'a pas été pleinement satisfaite par le contenu proposé par ses joueuses. La sélectionneuse des Bleues demande plus "d'audace".

La sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football, Corinne Diacre, a appelé ses joueuses à plus "d'audace" après la large victoire 5-1 contre une modeste équipe d'Uruguay samedi lors de la deuxième journée du Tournoi de France.

En Coupe du monde, on aura besoin de joueuses mentalement prêtes à subir cette pression

Plusieurs jeunes joueuses ont connu leur première sélection samedi soir à Angers, et deux ont inscrit leur premier but sous le maillot bleu, mais Diacre les a trouvées "timorées". "Le haut niveau exige plus. C'est bien au niveau des statistiques individuelles mais au niveau du jeu, je reste sur ma faim. J'attends de l'animation, des prises de risques, de l'audace", a-t-elle expliqué.

"Celles qui n'avaient pas l'habitude de jouer avaient la pression parce que c'est un peu pile ou face. Ce n'est pas facile, mais en Coupe du monde, on aura besoin de joueuses mentalement prêtes à subir cette pression", a-t-elle ajouté. "Il faut hausser son niveau d'exigence, il faut hausser son niveau mental, il faut hausser son niveau athlétique", a insisté Diacre.



La sélectionneuse a cependant été satisfaite de son équipe, en particulier en seconde période. Désormais bien placées pour remporter le Tournoi de France, les Bleues "ne se trompent pas d'objectif", a cependant prévenu la sélectionneuse à cinq mois du Mondial (20 juillet - 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande). "On est là pour travailler, pour mettre des choses en place, parfois aussi se mettre en difficulté. Si je veux des réponses, il faut que j'essaie des choses", a-t-elle expliqué.