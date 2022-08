Trophée des championnes: le premier titre de la saison pour l’OL face au PSG

L'ère Gérard Prêcheur débute par une défaite: le PSG et son nouvel entraîneur se sont inclinés face à Lyon (0-1) lors du Trophée des championnes, disputé dimanche soir au stade Marcel-Tribut de Dunkerque.

Un but de Danielle van de Donk (13e) a suffi au bonheur des Lyonnaises, qui remportent déjà un premier trophée cette saison. Privé de Wendie Renard et Amandine Henry, blessées, l'OL a d'abord été pris par l'intensité parisienne. Les débordements de Sakina Karchaoui et Sandy Baltimore côté gauche ont fait passer des frissons, mais leurs centres n'ont pu être repris.

Et c'est sur sa première véritable incursion que le champion d'Europe a fait la différence. Lancée en profondeur sur la droite, Delphine Cascarino a tenté sa chance en force. Repoussé par la gardienne Lydia Williams, le ballon a terminé dans les pieds de Van de Donk, seule pour conclure (1-0, 13e).

Baltimore manque l’égalisation

Lyon a alors appuyé sur l'accélérateur. Malard a d'abord marqué d'un joli retourné, un but refusé pour une faute préalable d'Ada Hegerberg sur Williams (16e), puis Griedge Mbock a placé une tête de peu à côté sur corner (23e). Dominé dans l'entrejeu, Paris est resté menaçant via des attaques tranchantes sur l'aile gauche. Très en vue, Baltimore a d'abord obligé Christiane Endler à un bel arrêt (30e) puis n'a pas cadré une frappe puissante (35e).

Revigoré après la pause, le PSG est reparti à l'attaque. Avec le risque d'être contré, comme sur une frappe angle fermé d'Hegerberg détournée en corner par Williams (51e), et du déchet à la finition, Ramona Bachmann, seule dans la surface, tentant une passe de volée que Baltimore ne parvenait à redresser (52e). Menaçant mais pas assez tueur, à l'image de ce tir trop croisé de Baltimore (72e), le PSG a progressivement baissé le pied. Et c'est Lyon, en habitué, qui a tranquillement géré la fin de match.