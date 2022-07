Allemagne-France: "Gaufrette" Cascarino, ce "danger permanent" qui veut malmener la défense allemande

Delphine Cascarino et l'équipe de France affrontent l'Allemagne ce mercredi à Milton Keynes (21h) en demi-finale de l'Euro 2022. Pour rêver d'une finale contre l'hôte anglais, les Bleues devront faire sauter le verrou impermable de la Mannschaft et pourront s'appuyer sur l'aillière, véritable révélation du tournoi continental.

Cascarino, voilà un nom qui va faire lever les foules en Angleterre. Si elle n’a aucun lien de parenté avec la légende britannique Tony, Delphine Cascarino commence à faire parler d’elle lors de l’Euro 2022 disputé outre-Manche. Mercredi à Milton Keynes, sa performance fera sûrement l’objet d’une attention toute particulière lors de la demi-finale avec l’équipe de France contre l’Allemagne (21h).

A seulement 25 ans, l’ailière tricolore fait partie des belles surprises du groupe dirigé par Corinne Diacre pendant le tournoi continental. L’avènement d’un pur talent bleu pour celle qui accumule déjà 11 buts en 46 capes avec les Bleues et va devoir trouver la faille dans une défense allemande qui n’a pas encaissé le moindre but pendant la compétition.

Elle a joué en pro avec sa sœur jumelle

A défaut de ne pas partager de lien avec Tony Cascarino, l’ailière tricolore a une sœur jumelle, prénommée Estelle. Née à Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise, et formée à l’OL comme Delphine, la défenseure n’est pas parvenue à s’y installer et a dû se résoudre à quitter l’armada rhodanienne dès 2016, soit à peine une saison après les débuts pros des deux frangines.

Pendant qu’Estelle a fait ses classes à Juvisy (devenu ensuite Paris FC) puis à Bordeaux, Delphine a gagné ses galons de titulaire à Lyon et chez les Bleues. Elles ont joué ensemble en sélection. A la fois chez jeunes où elles ont gagné l’Euro U19 en 2016 et chez les A lors trois rencontres contre la Serbie et la Macédoine en 2019 et 2020.

Mais malgré un transfert au PSG, club rival de l’OL en D1, Estelle n’a pas réussi à se glisser dans le groupe appelé par Corinne Diacre pour l’Euro en 2022. Barrée par Sakina Karchaoui et l’émergence de Selma Bacha, la latérale gauche doit de se contenter de suivre sa jumelle à la télévision ou au stade, comme ce fut le cas contre la Belgique pendant les poules. Un match où l’attaquante a même été élue meilleure joueuse après la victoire (2-1).

"Cela peut être un plus, même psychologiquement, de se sentir soutenue. Je pense que cela aide un peu, a même expliqué Estelle Cascarino auprès du journal L’Equipe avant la demie contre l’Allemagne. Je ne l’appelle pas tous les jours car je la laisse un peu respirer mais on s’appelle assez régulièrement et on se parle par messages."

Un surnom improbable pour une joueuse discrète

Sans sa sœur mais pas sans amies au sein du groupe, Delphine Cascarino peut compter sur le gros contingent de joueuses lyonnaises chez les Bleues. Un plus pour celle qui est dotée d’une personnalité assez réservée dans la vie de tous les jours. "Elle est plus portée sur le terrain que par ce qui se passe autour, a encore souligné sa jumelle dans la presse. Autour, elle est un peu plus discrète."

Un constat partagé par la capitaine Wendie Renard qui la côtoie depuis toujours à l’OL: "C’est vrai qu’elle est discrète et timide. Mais dans le groupe, quand elle est habituée avec les joueuses il n’y a aucun problème, a assuré la défenseure en conférence de presse avant la demie de l’Euro. Là elle est vraiment… on est toutes dans notre compétition. Mais elle, elle fait du Delphine comme je la connais en club et en sélection. Elle ne change pas."

Delphine Cascarino lors d’un entraînement avec les Bleues, le 26 juillet 2022 © Icon Sport

Malgré une certaine timidité, Delphine Cascarino a rapidement été bien intégrée dans le groupe tricolore à ses débuts. Partenaire en club, mais absente en Angleterre, Amandine Henry y a clairement contribué en l’affublant d’un surnom des plus étonnants: "Gaufrette". Un gentil sobriquet qui accompagne Delphine Cascarino à Lyon et chez les Bleues à cause de sa coupe de cheveux.

Si l’ailière apparait avec une queue de cheval et coiffure lissée sur le terrain, ce n’est pas forcément le cas en-dehors, notamment après les avoir mouillés. "Je l’appelle comme ça parce qu’elle aime bien avoir les cheveux lisses mais bon, quand elle sort de la douche, ils sont tous frisés", s’amusait même à raconter Amandine Henry avant la Coupe du monde 2019 en France.

Un palmarès déjà conséquent

A l’heure où l’équipe de France féminine espère disputer sa première finale dans une compétition majeure, l’expérience de certaines joueuses pourraient apporter un vrai plus. A l’image de ses coéquipières de l’Olympique Lyonnais, Delphine Cascarino a l’habitude de gagner des trophées. Depuis la fin de sa formation et ses débuts chez les Fenottes, l’ailière a ainsi remporté le championnat de France à sept reprises. Toujours avec Lyon, elle a aussi soulevé six fois la Ligue des champions (entre 2016 et 2020 puis en 2022).

A ces titres prestigieux il convient aussi d’ajouter un Trophée des championnes et quatre coupes nationales. Et après avoir aussi gagné le Tournoi de France en 2020 (une compétition amicale) avec les Bleues, Delphine Cascarino espère désormais soulever un premier trophée majeur en sélection.

Un "danger permanent" capable de jouer sur les deux côtés

Droitière, Delphine Cascarino est à l’aise sur les deux côtés. Quand elle joue sur l’aile gauche, sa pointe de vitesse lui permet de repiquer dans l’axe pour revenir sur son bon pied et frapper ou offrir un boulevard à Sakina Karchaoui le long de la ligne de touche. Quand elle joue à droite, comme c’est souvent le cas en club à l’OL, elle fait parler sa technique pour éliminer la défense adverse grâce à ses dribbles avant de chercher une solution plein axe. Lors de l’Euro en Angleterre, elle n’a pas bouleversé son jeu mais son accélération et sa faculté à reproduire les efforts ont fait mal à ses rivales en un contre-un.

Utilisée sur l’aile gauche depuis le début de la compétition, Delphine Cascarino pourrait migrer sur la droite contre la Mannschaft. La faute à une possible réorganisation offensive décidée par la sélectionneure tricolore. Si Corinne Diacre décide de replacer Kadidiatou Diani dans l’axe, Delphine Cascarino jouerait à droite et sa coéquipière lyonnaise Selma Bacha s’installerait à gauche.

"Delphine n’a pas changé. Je pense qu’elle est totalement dans sa compétition. Elle joue avec ses qualités, elle ne se pose pas de questions. Pour moi, c’est une joueuse qui est capable de faire la différence à n’importe quel moment de par sa technique et sa percussion, a encore estimé Wendie Renard à la veille de la demie. C’est un danger permanent et elle l’a compris donc c’est assez bien pour nous. Il faut juste qu’elle continue sur cette lancée-là."

Mais si technicienne ne modifie pas son onze de départ, c’est bien "Gaufrette" qui défiera Giulia Gwinn dans son couloir ce mercredi. Bonne nouvelle, à gauche comme à droite, Delphine Cascarino tient la forme. A deux matchs du bonheur lors de cet Euro 2022, l’occasion est trop belle et l’ailière de 25 ans va tout faire pour aider la France à dominer l’Allemagne ce mercredi puis l’Angleterre à Wembley, dimanche lors d’une finale tant désirée.