PSG: comme prévu, Messi pas convoqué par l'Argentine pour les prochains matchs

Lionel Messi ne rejoindra pas la sélection argentine à la fin du mois de janvier. Il va rester à Paris pour se remettre en forme et pourrait retrouver les terrains ce week-end en Ligue 1 pour PSG-Reims.

Il va s’éviter de longs déplacements. Comme l’expliquait RMC Sport, Lionel Messi ne figure pas dans la liste de l’Argentine dévoilée ce mercredi par Lionel Scaloni. Ménagé par le sélectionneur de l’Albiceleste, il manquera les deux rencontres face au Chili (28 janvier) et la Colombie (2 février), comptant pour les qualifications de la Coupe du monde 2022. Déjà qualifiée pour le Qatar, l’Argentine souhaite que sa star prenne le temps de revenir à 100% avec son club.

Il pourrait rejouer ce week-end

Le septuple Ballon d’or (34 ans) a récemment confié avoir eu du mal à se remettre du coronavirus, qu’il contracté lors des fêtes de fin d’année. "Ça m'a pris plus de temps que je ne le pensais mais j'ai presque récupéré et j'ai vraiment hâte de revenir sur le terrain. Je m'entraîne ces jours-ci pour être à 100%. De très beaux défis arrivent cette année et j'espère que nous pourrons nous revoir très bientôt", expliquait-il le 13 janvier sur son compte Instagram.

Revenu en France au début du mois, il a manqué les trois derniers matchs de son équipe: à Vannes en Coupe de France (0-4), et ceux à Lyon (1-1) et contre Brest (2-0) en championnat. De retour à l’entraînement avec le groupe mardi, il n’est pas exclu qu’il retrouve les terrains ce dimanche pour la réception du Stade de Reims (20h45), à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1.

A noter que Leandro Paredes et Angel Di Maria, eux, ont bien été convoqués par l'Argentine.