Fifa 22: une bande-annonce avec Mbappé et de grosses nouveautés

EA Sports a dévoilé dimanche de nombreuses nouveautés concernant Fifa 22, simulation intournable de football sur consoles. Cet opus porté sur Next Gen, et incarné par Kylian Mbappé, a de quoi faire saliver après les déceptions des précédentes éditions.

Vendredi, EA Sports et le Paris Saint-Germain révélaient que Kylian Mbappé serait, pour la deuxième fois consécutive, la tête d’affiche du jeu Fifa 22. Deux jours plus tard, le développeur américain du jeu vidéo, simulation de foot devenue incontournable depuis de nombreuses années pour les gamers, a diffusé sa bande-annonce officielle.

Une vidéo mêlant images de synthèse et séquences filmées où l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France figure aux côtés de ses partenaires parisiens Marquinhos, Keylor Navas, Leandro Paredes ou encore Danilo Pereira. Très attendue après des derniers opus sans réels bonds en avant, cette édition "Next Gen" Fifa 22 sera la première à exploiter pleinement les capacités des consoles nouvelles générations (PS5, Xbox Series X/S).

"L’expérience de jeu la plus réaliste et la plus immersive du football"

Le studio mise donc particulièrement sur sa nouvelle technologie HyperMotion (accessible seulement sur les versions PS5, Xbox Series et Stadia), qui devrait, grâce à des mouvements captés directement auprès des joueurs réels, retranscrire "l’expérience de jeu la plus réaliste et la plus immersive du football" selon Electronic Arts. 4 000 animations individuelles et collectives supplémentaires ont été ajoutées par rapport à l’opus précédent, alors que le comportement des gardiens et des défenseurs, souvent décriés dans la licence, ont été réajustés. Les joueurs disposeront de davantage de possibilités d’attaques, tandis que de nouvelles tactiques offensives ont été ajoutées.

EA Sports promet plus de 90 stades officiels (pour les amateurs du championnat portugais, l’Estadio da Luz et l’Estadio do Dragão seraient de la partie), 30 championnats (ajout de la 5e division anglaise et de la ligue chypriote) et plus de 700 équipes sous licences, tout comme la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Créer votre propre club en Carrière

Au rayon des nouveautés, les deux modes les plus populaires du jeu, Ultimate Team et Carrière, auront le droit à leurs améliorations. En plus de moyens de personnalisation de son club et de son stade toujours plus complets, les cartes "Héros FUT" font leur apparition. A l’image de Mario Gomez, Diego Milito ou Roy Keane, ces cartes seront incarnées par d’anciennes légendes qui ont évolué dans le même club ou le même championnat durant toute leur carrière.

Pour les amateurs du mode Carrière, l’énorme nouvelle concerne la possibilité de créer son propre club. Maillots, logo, stade, tout y passe, et permettra aux joueurs de partir de rien pour porter leur club vers les sommets du championnat qu’ils souhaitent. Disponible au prix de 69,99 euros sur PS4 et Xbox One, et 79,99 euros sur les consoles Next Gen, Fifa 22 sortira le 1er octobre auprès du grand public.