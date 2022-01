Fifa The Best: un lot de consolation pour Lewandowski, élu meilleur joueur de l'année 2021

Quelques semaines après le Ballon d'or attribué à Lionel Messi, la Fifa a décerné ce lundi soir ses trophées The Best. Et c'est l'attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, qui a été désigné meilleur joueur de l'année 2021. Comme en 2020.

Un nouveau doublé pour Robert Lewandowski. Mais en dehors des terrains. Déjà couronné par la Fifa l'an dernier, l'attaquant du Bayern Munich (33 ans) a encore reçu ce lundi soir le trophée The Best du meilleur joueur de l'année 2021.

Le Polonais termine devant l'Argentin Lionel Messi et l'Egyptien Mohamed Salah, les deux autres finalistes, après un vote mêlant supporters, journalistes, joueurs et entraîneurs.

Si le serial-buteur s'offre ainsi un joli prix, certains y verront surtout un lot de consolation. Encore. Virtuel favori pour le Ballon d'or 2020, Lewandowski n'avait pas eu droit au Graal cette année-là, le trophée n'ayant pas été décerné pour cause de pandémie de Covid-19. Et alors qu'il pouvait encore prétendre fin 2021 à la plus prestigieuse distinction individuelle, il a été "battu" par Lionel Messi - ce qui avait poussé de nombreux médias allemands à crier au scandale.

"Je me sens fier"

"Je suis heureux et très honoré de remporter ce trophée. Je me sens fier, a commenté Lewandowski, qui a reçu le prix en duplex. Ce trophée appartient aussi à mes partenaires, mes entraîneurs, nous travaillons tous dur pour gagner des matches et des trophées."

Le grand attaquant, nonuple champion d'Allemagne, a marché sur la Bundesliga avec 41 buts en 29 matchs, soit une unité de plus que le canonnier Gerd Müller, qui a détenu ce record pendant un demi-siècle (depuis la saison 1971-1972) et auquel un hommage a été rendu lors de ce gala en ligne organisé à Zurich.

Samedi dernier, deux jours avant de recevoir sa récompense, "Lewy" a réussi un triplé contre Cologne et porté à 300 buts son total dans le championnat d'Allemagne, seulement devancé par... Gerd Müller (365 buts).

Avec le temps, celui que ses équipiers surnomment "la machine" semble tourner de mieux en mieux. Il vient de réussir le meilleur début d'exercice de sa carrière, avec déjà 39 buts en 33 matchs, sous ses différents maillots: 34 buts en 27 matchs avec le Bayern et 5 buts en 6 matchs avec la sélection polonaise.