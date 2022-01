The Best: les trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur de l'année sont connus

La FIFA a annoncé vendredi après-midi les trois finalistes nommés pour le trophée du meilleur joueur de l’année 2021. Ça se jouera entre Robert Lewandowski, Lionel Messi et Mohamed Salah.

Lionel Messi va-t-il bientôt ajouter un nouveau trophée à son immense palmarès? Récompensé d’un 7e Ballon d’or en décembre, l’Argentin a été nommé vendredi après-midi pour remporter le trophée Fifa "The Best" du meilleur joueur de l’année 2021. Les deux autres finalistes nommés sont Robert Lewandowski et Mohamed Salah. La cérémonie de récompense aura lieu le 17 janvier, lors du gala annuel de la Fifa.

Lewandowski peut signer un doublé

En 2020, le Polonais du Bayern Munich était reparti avec le trophée, devançant ainsi Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'année précédente, c'est l'Argentin qui avait reçu cette distinction.

Depuis jeudi, la FIFA annonce la liste des prétendants au compte-goutte. Vendredi matin, l’instance mondiale du foot avait dévoilé les noms des nommés pour le titre du meilleur entraîneur. Pep Guardiola, Thomas Tuchel et Roberto Mancini ont été cités.