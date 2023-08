Flamengo: Gerson frappe un coéquipier à l'entraînement et lui casse le nez

À Flamengo, une altercation à l'entraînement s'est produite entre Gerson et Guillermo Varela. Ce dernier a fini à l'hôpital avec le nez cassé.

Rien ne va à Flamengo. Après le départ d'un adjoint de l'entraîneur Jorge Sampaoli pour avoir agressé un joueur de l'effectif et une piteuse élimination en Copa Libertadores, le club est confronté à une nouvelle controverse: deux de ses joueurs, l'ancien milieu marseillais Gerson et le latéral urugauyen Guillermo Varela, se sont battus à l'entraînement ce mardi. Selon Globo, le second cité a fini à l'hôpital avec le nez cassé.

Plusieurs coups de poing

L'altercation à l'entraînement a été confirmée par le club. Tout serait parti d'une faute de Gerson sur Varela. Le ton serait monté, jusqu'à ce que l'Uruguayen (ex-Manchester United) décide d'en venir aux mains. Le Brésilien, passé par l'OM de 2021 à 2023, aurait alors répliqué par plusieurs coups de poing. Des coéquipiers se seraient interposés pour mettre un terme à cette bagarre. Pour l'heure, aucune sanction n'a été prononcée.

Fin juillet, Pedro, attaquant vedette de Flamengo, a porté plainte contre Pablo Fernandez, qui était préparateur physique du staff de Jorge Sampaoli. Le joueur l'a accusé de lui avoir "lâchement et sans raison" assenné un "coup de poing au visage" après un match de championnat. "J'ai enduré beaucoup de lâchetés à Flamengo, mais jamais rien de comparable", avait déclaré la star, qui a participé avec la Seleçao au Mondial au Qatar.

Flamengo est 4e du championnat brésilien, à 15 points du leader Botafogo. En Copa Libertadores, le parcours s'est arrêté en huitièmes de finale, après une défaite 3-1 sur la pelouse des Paraguayens d'Olimpia.