Flamengo: Sampaoli accuse le coup après l'agression d'un joueur par son préparateur physique

Jorge Sampaoli, entraîneur de Flamengo, confie avoir très mal vécu l’agression de son attaquant Pedro par son adjoint Pablo Fernandez, limogé par le club.

Jorge Sampaoli traverse des jours pénibles sur le banc de Flamengo. Dimanche, son fidèle adjoint et ami, Pablo Fernandez, a frappé l’attaquant de l’équipe, Pedro, à l’issue de la victoire sur le terrain de l’Atlético Mineiro (1-2). Le joueur a porté plainte contre le membre du staff, limogé par le club quelques jours plus tard. Après avoir publié un message sur les réseaux sociaux, l’ancien entraîneur de l’OM s’est de nouveau exprimé sur l’affaire, jeudi après le succès contre l’Olimpia (1-0) en 8e de finale aller de la Copa Libertadores. L’épisode l’a profondément meurtri.

"Honnêtement, ça m'a fait beaucoup de mal"

"Je considère que c'est une situation isolée, a confié Sampaoli. Pablo est un compagnon de lutte, il a fait une erreur et l'a payée, mais c'est quelque chose qui me dépasse. J'ai toujours l'intention de laisser un héritage footballistique à l'endroit où je me trouve. C'est pour ça que je suis venu (en avril 2023, ndlr). Honnêtement, ça m'a fait beaucoup de mal ce qui s'est passé, mais ça doit continuer."

Le joueur a aussi été sanctionné par le club pour son comportement en étant privé d’un match. Sur les réseaux sociaux, il avait d’ailleurs accusé le club de "lâcheté psychologique". "Il connaît le sentiment qu'il a et il devra y faire face, il devra le résoudre, a réagi Sampaoli. Nous sommes des êtres humains adultes, chacun doit résoudre ce qu'il ressent. Je ne peux pas parlez pour lui, honnêtement."

Sampaoli se dit prêt à réintégrer Pedro dès le prochain match. Et à le défendre. "Toutes les personnes qui travaillent avec moi à Flamengo, qu'il soit manager, cuisinier ou en charge des équipements, sont mes gens, conclut-il. Pedro fait partie de mes gens, je dois le protéger."