Flamengo: un ancien membre du staff de l'OM accusé d'avoir donné un coup de poing à un joueur

Dans un message posté sur Instagram, l'attaquant de Flamengo Pedro dit avoir été agressé par Pablo Fernandez, un des adjoints de Jorge Sampaoli. Il a porté plainte contre celui qui avait été suspendu il y a deux ans pour avoir frappé un supporter niçois quand il était à l'OM.

C’est un nom qui évoque forcément des souvenis aux supporters marseillais (et niçois). Pour avoir frappé un supporter lors des incidents ayant émaillé la rencontre de Ligue 1 entre l’OM et Nice le 22 août 2021, Pablo Fernandez, alors préparateur physique du club phocéen, avait dans un premirer temps été suspendu de toutes fonctions officielles à titre conservatoire. La LFP avait finalement étiré cette sanction jusqu’à 30 juin 2022. Décrit à l’époque comme éruptif et coutumier des coups de sang, cet Argentin de 52 ans refait parler de lui aujourd’hui. Et pas pour de bonnes raisons.

Membre du staff de Jorge Sampaoli à Flamengo, toujours en tant que préparateur physique, il est accusé d’avoir agressé un des joueurs de l’effectif, l’international brésilien Pedro. La scène se serait déroulée dans la nuit de samedi à dimanche après la victoire de Flamengo contre l'Atlético-MG (2-1) à Belo Horizonte. Selon le récit des médias brésiliens, Pedro n’aurait pas apprécié de démarrer une nouvelle fois sur le banc. Alors qu’il s’échauffait dans l’espoir de faire son apparition en seconde période, il aurait été déçu de voir deux de ses concurrents en attaque entrer à sa place.

Pedro a porté plainte

Vexé, il serait parti s’asseoir sur le banc de touche, alors que Sampaoli avait encore un changement possible, qu’il a utilisé pour faire jouer l’ancien Lillois Thiago Maia. Après la rencontre, au moment de regagner les vestiaires, Pablo Fernandez aurait demandé des explications à Pedro sur son attitude. En lui reprochant vertement, devant l’ensemble du groupe, d’avoir stoppé son échauffement, un gros manque de respect à ses yeux. Pedro se serait alors dit très mécontent de sa situation personnelle depuis l’arrivée de Sampaoli et son staff en avril. Un reproche qui aurait fait disjoncter Pablo Fernandez.

D’après Globo et UOL, ce dernier aurait donné un coup de poing à Pedro, qui souffrirait d'une coupure à la bouche. Une version confirmée par le joueur dans un message Instagram : "Lâchement, sans raison et sans explication, j'ai été agressé d'un coup de poing au visage par Pablo Fernandez, un membre du staff de Sampaoli. La lâcheté physique a pris le pas sur la lâcheté psychologique dont j'ai souffert ces dernières semaines. Quelqu'un qui pense avoir le droit d'attaquer quelqu'un d'autre ne mérite le respect de personne. J'ai traversé de nombreuses épreuves ici à Flamengo, mais rien n'est comparable à la lâcheté subie aujourd'hui. Que Dieu pardonne à quelqu’un qui pense qu’en 2023 une agression physique peut résoudre n'importe quel problème."

Défendu par ses coéquipiers, Pedro s’est rendu dans un commissariat pour dénoncer cette agression et porter plainte. Il était accompagné d’un avocat et du vice-président de Flamengo, Marcos Braz. D’après Globo, plusieurs joueurs de Flamengo ont apporté leur témoignage pour soutenir l’attaquant de 26 ans. Pablo Fernandez, qui s'expose à une lourde amende, a également été entendu par la police.