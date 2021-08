Nice-OM: un adjoint de Sampaoli a frappé un spectateur pendant les incidents

L’un des adjoints de Jorge Sampaoli a été filmé en train de frapper un supporter niçois ce dimanche lors des incidents intervenus à l’occasion du choc de la troisième journée de Ligue 1 entre Nice et l’OM.

Assez plaisante jusque-là, la rencontre de la troisième journée de Ligue 1 entre Nice et l’OM a dégénéré à l’entame du dernier quart d’heure. Visé par un énième jet de bouteille en provenance d’un kop niçois, Dimitri Payet leur a renvoyé le projectile. Après le geste d’humeur du Marseillais, les supporters azuréens ont envahi le terrain et provoqué l’interruption du match.

Au cœur de cet incident terrible, qui entraînera un refus de retourner sur la pelouse côté phocéen, l’un des entraîneurs-adjoints de Jorge Sampaoli a été filmé en train d’asséner un coup fan des Aiglons.

A l’inverse de son assistant, l’entraîneur marseillais a parfaitement été contrôlé par les services de sécurité. Plusieurs clichés de l’Argentin, furieux et prêt à en découdre pour protéger ses joueurs, se sont multipliés au cours de la soirée sur les réseaux sociaux.

Un seul coup pour un KO

Après un sprint pour se rendre derrière le but de Walter Benitez, et alors que les joueurs de Nice tentaient vainement de calmer leurs supporters les plus excités, le membre du staff marseillais a décoché une belle droite à un Niçois.

Pas deux, pas trois… un seul coup a suffi pour envoyer le fan au tapis. Le tout sous le regard médusé d’un Melvin Bard venu pour tenter d’apaiser les choses. Après son geste digne de Manny Pacquiao et autres Tyson Fury ou Tony Yoka, l’adjoint de Jorge Sampaoli a immédiatement reculé tout en continuant de garder un œil vers le virage.

Trois joueurs de l'OM blessés

Après environ une heure et demie d'interruption, les pouvoirs publics et la LFP ont décidé de la reprise du match. L'OM a refusé après avoir compté trois blessés au sein de son effectif. Outre Dimitri Payet, le Brésilien Luan Perez et Mattéo Guendouzi ont reçu des coups et gardés les séquelles de cette triste soirée.

Du côté de Nice, pour l'instant vainqueur de ce choc de L1, Jean-Clair Todibo et le Néerlandais Justin Kluivert ont reçu des coups. Au sein du club azuréen on l'assure, des membres de la sécurité de l'OM en seraient les auteurs.