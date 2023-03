Reims: la déception de Balogun, toujours pas convoqué avec l'Angleterre

L'attaquant de Brentford Ivan Toney a été appelé pour la première fois sous le maillot des Three Lions. A l'inverse, Sterling, Alexander-Arnold et White sont les principaux absents. Comme Folarin Balogun, pourtant en grande forme avec Reims.

Il a manqué la Coupe du monde et sa non sélection avait fait parler de l'autre côté de la Manche. Mais cette fois l'anomalie est réparée. L'attaquant de Brentford, Ivan Toney figure bel et bien dans la liste du sélectionneur Gareth Southgate pour préparer les deux premiers matchs de qualification à l'Euro 2024. L'Angleterre démarrera sa campagne par un déplacement en Italie (jeudi 23, 20h45) avant de recevoir l'Ukraine à Wembley (dimanche 26, 18h).

La déception de Balogun

Déjà appelé en septembre dernier pour des matchs de Ligue des Nations, l'avant-centre de 27 ans n'était pas entré en jeu lors des deux matchs contre l'Italie et l'Allemagne. Il devrait cette fois connaître sa première sélection avec son pays. S'il est parfait sur le terrain avec les Bees, sureprenants 8e de Premier League et à la lutte pour une place européenne, Toney est sous le coup d'une suspension pour avoir parié sur plus de 250 matchs entre 2017 et 2021.

Les enseignements principaux à retenir de la liste de Southgate sont les absences de Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Raheem Sterling (Chelsea) et Ben White (Arsenal). Les défenseurs de Chelsea, Ben Chilwell et Reece James qui avaient manqué le Mondial sur blessure sont de retour dans le groupe.

Autre absent : Folarin Balogun, auteur de 16 buts cette saison en Ligue 1 avec le Stade de Reims. "Dans la vie, va là où tu es apprécié", a réagi l'attaquant qui appartient aux Gunners sur ses réseaux sociaux. De la déception, donc, pour le buteur anglo-américain d'origine nigériane, qui a porté les couleurs de la Team USA avec les moins de 18 ans avant de représenter les Espoirs anglais.

La liste complète des 25 sélectionnés :

Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Défenseurs : Ben Chilwell (Chelsea), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City)

Milieux de terrain : Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), James Maddison (Leicester City), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham United)

Attaquants : Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford)